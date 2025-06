Brusle na hřebík, zbraň do ruky. Fina čeká povinná vojna, nástup dlouho odkládal

Z dresu Langnau do úplně jiného úboru. Švýcarský celek se nečekaně musí obejít bez jednoho ze svých lídrů. Finský útočník Aleksi Saarela byl nucen s klubem rozvázat platnou smlouvu. Musí totiž minimálně na půl roku podstoupit vojenskou službu.

Finský forvard Aleksi Saarela (28) řeší neobvyklou a nepříjemnou záležitost. Útočník švýcarského Langnau musí hokejovou kariéru přerušit. Důvod? Doma jej čeká povinná vojenská služba, kterou všichni muži absolvují do věku 29 let. Vedení klubu s ním rozvázalo kontrakt, jenž měl platnost až do roku 2027.

Tamní organizace i sám hráč se snažili nástup na vojnu oddálit, leč neúspěšně. Nepochodili ani s výjimkou kvůli zdravotním problémům. Saarela narukování ale už několikrát odložil, a tak nyní musí brusle pověsit na hřebík minimálně na půl roku a obléknout vojenskou uniformu už 7. července. Maskáče může odevzdat přesně za šest měsíců, tedy 7. ledna, paradoxně v den svých 29. narozenin.

„Je to extrémně nešťastná situace jak pro nás, tak pro něj. Za těchto okolností je však ukončení smlouvy nejspravedlivějším řešením pro obě strany,“ nechal se slyšet manažer Saarelova zaměstnavatele Pascal Müller.

Po vojně nejspíš zakotví ve Finsku

Už teď kolují spekulace, že by po návratu zakotvil právě ve Finsku. Zvažuje angažmá v klubech Lukko Rauma, Porin Ässät či TPS Turku. Nejpravděpodobnější variantou se jeví působení v Raumě, kde se stal mistrem finské ligy a kde aktuálně pobývá jeho rodina.

Saarela se pyšnit celkem jedenácti starty v NHL - devět v základní části, dva v boji o Stanley Cup. Za mořem oblékal dres Caroliny či Floridy. Svůj debut v nejslavnější hokejové lize světa si odbyl až v play off s Hurricanes. Na farmě v Charlotte Checkers (nynější farma Florida Panthers) v AHL vyválčil Calder Cup. Později byl vyrejdován do Chicaga, za Blackhawks ale neodehrál jediný duel. Nenastoupil ani za newyorské Rangers, kteří si jej vybrali na draftu 2015.

Ve sbírce úspěchů má ale mistrovský titul s reprezentací „Suomi“ do 20 let z roku 2016, kdy rozhodl gólem v prodloužení. O rok později navlékl na krk stříbrné medaile ze světového šampionátu osmnáctek.