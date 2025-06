Šafářová promluvila o výchově Leontýnky a Oliverka: Překvapivý přístup ke sportu

Bývalá tenistka, které doma visí i olympijské medaile, je na plný úvazek již jen matkou. S jedním dítětem by Lucie Šafářová (38) možná ještě koketovala s profesionálním sportem, ale se dvěma dětmi přijala novou roli zodpovědně.

„Můj syn je prvním chlapečkem v naší rodině a je to trochu jiné. Kluci jsou zvídavější a aktivnější, holky bývají podle mé zkušenosti hodnější a to i přesto, že je Leontýnka celkem divoká,“ naznačila pro Glanc rozdíly povah svých dětí. S Tomášem Plekancem (42) má Lucie Šafářová dceru Leontýnku (5) a syna Olivera (3).

S tenisem sekla poté, co se stala maminkou. A má i jasno, která činnost je podle ní těžší. „Určitě je náročnější být mámou. Ve sportu je všechno hlavně o vás samotných, samozřejmě to ale stojí spoustu úsilí, práce a vytrvalosti. V mateřství se člověk neustále učí a nikdo vám recept na to, jak být perfektní mámou, nedá. Strach, který má matka o své dítě, nikde jinde nezažijete,“ zamyslela se nad svými životními rolemi.

Obdobně jako slovenský cyklista Peter Sagan, ani bývalá česká tenistka není přecitlivělým rodičem. „Nejsem úzkostlivý rodič, je to asi také tím, že jsem sportovkyně a jsem ostřílenější. Nezblázním se z toho, že mé dítě třeba strčí do pusy něco, co mu spadlo na zem,“ popsala svůj přístup k výchově.

Ačkoliv mají rodiče za sebou úspěšnou sportovní kariéru, své děti do sportu nutit nebudou. V tom mají jasno. Přesto už malá Leontýnka hraje tenis, lyžuje a dělá gymnastiku. „Určitě tedy nejsem ta, která by sport a s tím vše spojené do svých dětí vyloženě tlačila. Pokud v tom člověk nemá srdce a nedělá ho to šťastným, neměl by to dělat, ať jde o cokoliv,“ uzavřela láskyplně Šafářová. Je tak zřejmé, že jako bývalá vrcholová sportovkyně nevnímá sport jako nutnost pro dítě, ale upřednostňuje, aby se dítě věnovalo oblasti, ve které se cítí nejlépe...