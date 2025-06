Pastrňákova maminka s úsměvem: Za co mě David trestá… Proč nezvedla trofej?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Za syna převzala trofej pro nejlepšího hokejistu Česka. Marcela Ziembová zastoupila na předávání Zlaté hokejky syna Davida Pastrňáka, aby pak bavila svým upřímným humorem. Že by potomek v novinářské anketě vyrovnal dvanáct triumfů Jaromíra Jágra? Na to zatím maminka nemyslí. „Je to ještě daleko,“ usmála se před kamerami, kdy byla značně nervózní. Odpovědi nakonec s vypětím všech sil přece jen zvládla…