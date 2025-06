Triumf č. 8. Zlatou hokejku opět vyhrál kanonýr Pastrňák, druhý byl Nečas

Z vyhlašování nejlepšího tuzemského hráče se stala one man show. Od roku 2017 z pódia na závěr slavnostního večera zaznělo jiné jméno pouze v roce 2022, kdy ocenění převzal Ondřej Palát.

Od té doby se měnili předávající. Kulisy, kde se hokejová elita sešla. Ale vítěz zůstával stejný. Pastrňák, opora Bruins, vyhrál potřetí za sebou. Stejně jako v minulých letech se však osobně nemohl zúčastnit, s lítostí se omluvil.

Ale vyslal tradiční náhradu. Maminka Marcela Ziembová, aktuálně nejslavnější hokejová máma v zemi, svého syna reprezentovala na jevišti divadla na Vinohradech.



„Mrzí mě, že tam nemůžu být s vámi. Chtěl bych moc poděkovat za ocenění, popřát vám hezký večer. Užijte si to tam," vzkázal nejlepší hokejista prostřednictvím videovzkazu.



„A moc mi tam tu máme netrapte na pódiu!" dodla hokejový král a rozloučil se: „Čau, Pasta."



Sošku pak pomohl paní Marcele podržet moderátor Libor Bouček.



Pastrňák získal i cenu od fanoušků. Jako nejoblíbenější hráč. Také tuhle cenu převzala maminka Marcela.

„Nejlepší fanoušci jsou pochopitelně z Česka,“ pousmála se sympatická dáma, která je klíčovou osobou příběhu slavného syna, jenž se vyšvihl do pozice celosvětové sportovní hvězdy.

„Co na něj říct? Asi to vnímá celé Česko, jaký je hráč. Nezbývá než smeknout klobouk. Když se na něj podíváte i při šampionátu, co předváděl. Je radost se na něj dívat,“ uvedl útočník Ondřej Beránek, jenž zažil životní sezonu. V extralize byl nejlepším střelcem, teď se vešel i do elitní desítky.

„Je to pro mě velká čest. Něco neskutečného. Pro mě to bude vzpomínka do konce života,“ řekl mistr světa z Prahy z loňského roku, který skončil desátý. Ale už to pro něj byl velký úspěch. Letos byl součástí týmu, který na MS v Dánsku a ve Švédsku skončil ve čtvrtfinále.

Bodování turnaje vyhrál právě Pastrňák, český král. V osmi utkáních posbíral 15 bodů (6+9) a znovu ukázal, že v Česku nemá konkurenci. Proto už poosmé padlo jeho jméno. A nezdá se, že by to v následujících letech mělo být jinak.

„Zatím nemá konkurenci. Možná Neči mu bude brzo šlapat na paty. Uvidíme. Ale zatím ne,“ reagoval útočník Tomáš Nosek, čerstvý vítěz Stanley Cupu. Ten v rozhovoru pro Sport vyzdvihl kvality hokejového krále.

Nosek slavil, Pastrňák stále čeká

Ale právě Nosek má něco, po čem jeho slavnější krajan zatím marně touží. Po stříbrném grálu, který nedávno pozvedl nad hlavu. Pastrňák se v roce 2019 dostal až do finále, jenže sledoval, jak s nejcennější trofejí řádí hokejisté St. Louis.

Podruhé v řadě vládne Florida a letos i Nosek, pracant a dříč ze čtvrté lajny, který ve finále dokázal pokrýt i Connora McDavida. Ale ani to mu nezaručilo místo mezi nejlepší desítkou. I kvůli tomu, že uzávěrka druhého kola byla ještě předtím, než Panthers dotáhli svoji vítěznou jízdu.

„Nemrzí mě to, naprosto to chápu. Je to navíc individuální ocenění, které nemá s týmem nic společného,“ dodal 32letý útočník, který vyhrál extraligu, AHL i NHL.

Pastrňák v příští sezoně rozjede další pokus, aby se mu splnil sen o Stanley Cupu. Ještě předtím ho čeká další výzva. Olympijský turnaj. Už v dřívějších rozhovorech mluvil 29letý kanonýr o tom, že právě olympijské zlato je odmala jeho motorem.

„Takže udělám maximum, aby se mi to jednou podařilo,“ přál si osminásobný držitel Zlaté hokejky. Muž, jenž se v NHL dostal potřetí v řadě v základní části přes stovku získaných bodů. Naposledy jich posbíral 106 (43+63).

A ve čtvrtek pobral už osmou zlatou sošku.



O nejzábavnější moment večera se postarala Leontýnka Gudasová, roztomilá dcera hokejového drsňáka. Která se v zámoří zhostila role moderátorky. Zkusila si to i teď.



Ve Vinohradském divadle vtipkovala o tátovi, s nímž se nejhůř dělají rozhovory. Protože s ním prý mluví velmi často. Takže potom beprostředně pověděla: "Tati, trochu tě mám plný zuby," rozesmála celé publikum.





Výsledky ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston) 565 bodů

2. Martin Nečas (Colorado) 451

3. Roman Červenka (Pardubice) 372

4. Lukáš Dostál (Anaheim) 340

5. Tomáš Hertl (Vegas) 311

6. Jakub Flek (Kometa) 299

7. Filip Hronek (Vancouver) 230

8. David Tomášek (Färjestad) 213

9. Karel Vejmelka (Utah) 196

10. Ondřej Beránek (K. Vary) 158

Junior sezony

Eduard Šalé (Coachella Valley Firebirds)

Hokejistka sezony

Kristýna Kaltounková (Colgate University)

Parahokejista

Radek Zelinka (Sharks K. Vary)