Liverpoolské hvězdy v Chabrech. Dudek o Šmicerovi: Vždy jsme slavili s českým pivem

Útulný areál, jehož kapacita zásluhou montovaných tribun narostla na dvě tisícovky diváků, přivítal Šmicerovy bývalé parťáky z Liverpoolu, Lens, Bordeaux i českého národního týmu. Spalující horko dopadalo na perfektně střižený trávník, který by mohl závidět i leckterý prvoligový celek. I proto to domácím i zahraničním fotbalovým legendám jelo skoro jak za starých časů.

Milimetrově přesné pasy Pavla Nedvěda, Jan Koller, jehož od míče neodstrčíte ani po padesátce či přehled Karla Poborského a stále štíhlého Patrika Bergera. Navrch neústupný Emile Heskey, jenž se netradičně zasunul do obrany a naopak agilní Robbie Fowler, který sice už má nějaké to kilo navíc, ale přímočarost historicky čtvrtému nejlepšímu střelce Premier League pořád neodpářete.

Nebylo proto divu, že se domácí výběr Dolních Chaber proti hvězdnému soupeři příliš neprosazoval. Paradoxně ale skóre otevřel snad ten nejméně pravděpodobný střelec: zpěvák Vojtěch Dyk. Výběr světových hvězd nehrál na kolegiální remízu, jak to při podobných exhibicích bývá, ale ještě do zkráceného poločasu trvajícího 35 minut přidal dalších pět branek. Hlavní aktér Vladimír Šmicer sklidil od publika největší ohlas, zahrál si za oba týmy, ale neskóroval. To se povedlo jeho synovi Jiřímu, když po pauze snížil z pokutového kopu.

„Od penalty jsem šel trochu pryč, ale nikomu se na ni nechtělo. Podařila se, ještě, že tak. Běžně penalty nekopu, to spíš standardky. Kdybych neproměnil, dlouho bych to poslouchal. Od táty a hlavně dědy,” líčil s úsměvem Šmicer junior. „Určitě by byl smutný, kdyby ji nedal. A já taky, stejně jako celá rodina,” přidal se slavný otec.

„Není snadné být synem Vladimíra Šmicera, ale jak jsem starší, už to beru s nadhledem. Užívám si fotbal v Chabrech a baví mě to,” vrátil se potomek Jiří ke skutečnosti, že se jako otec na dráhu profesionálního fotbalisty nevydá.

Na podpisy se stála fronta

Mezi další hvězdné hosty se zařadil Dietmar Hamann. S Patrikem Bergerem v Liverpoolu vyhrál Pohár UEFA a se Šmicerem navrch také Ligu mistrů. „Vladi byl skvělý hráč a hlavně spoluhráč, protože vždy dával tým na první místo. Měl úspěchy i v reprezentaci,” rozplýval se finalista MS 2002.

Už před exhibicí se stála dlouhá fronta na podpisy hvězdných fotbalistů. Velký zájem byl o Robbieho Fowlera. „Milujeme fotbal, proto bylo skvělé tady být při takto speciální příležitosti. Vladimír je můj velký kamarád, stejně jako Patrik Berger. Každý den s takovými českými superstars byl skvělý. Těch momentů by se dalo zmínit hodně i vyhrané trofeje jako Pohár UEFA v roce 2001. Když přišla možnost přijet do Prahy, řekl jsem si: proč ne? Bylo to krásné, jen jsem o den dřív vypil moc alkoholu,” smál se.

„Pamatuji si, když Vladi přijel za mnou do Polska před dvaceti lety na výročí mého klubu. Máme tolik skvělých vzpomínek, na hotel v Istanbulu po vítězství v Lize mistrů... Rozumí fotbalu, je skvělý na hřišti i mimo něj. A vždy jsme slavili s českým pivem,” rozesmál se brankář Jerzy Dudek, hrdina penaltového rozstřelu ve finále LM v roce 2005.

„Kluci to ocenili, řada z nich je tu poprvé a už mi Dietmar Hamann nebo Robbie Fowler řekli, že příště přijedou klidně znovu. Nemusí jít ani o fotbal. Zase mě navštíví, líbilo se jim u mě v Tančícím domě. Je vidět, že nejsme jen jako kámoši, ale opravdu přátelé i po skončení fotbalové kariéry. To jsou vztahy, kterých si vážíte. Jsem pyšný na to, že jsem je sem dostal,” pochvaloval si hlavní protagonista sobotního odpoledne a organizátor Vladimír Šmicer.

Mezi plejádou osobností chyběli Milan Baroš, Španěl Luis García či Michael Owen. „Ten měl akci ve Vietnamu. Manželka Jamieho Carraghera slavila padesátiny a Steve McManaman byl na festivalu v Glastonbury. Daniel Agger z toho vypadl na poslední chvíli, má rodinné problémy," uzavřel Vladimír Šmicer.

Dolní Chabry nad 35 let - World Stars 1:6

Sestava World Stars: Dudek, Warmuz - P. Berger, Brabec, Dyk, Fowler, Hamann, Heskey, Hübschmann, Cheyrou, Koller, Lokvenc, McAteer, Nedvěd, Poborský, Sinama-Pongolle, Šmicer, Voráček

Dolní Chabry nad 60 let - Internacionálové ČR 2:4

Sestava Internacionálů: Bobok - Bažant, J. Berger, Bičovský, Čabala, Fiala, Hašek, Herda, Holota, Horňák, Jeslínek, Mičinec, Jiří Němec, Jaroslav Němec, P. Němec, Němeček, Rada, Siegl, Skuhravý, Straka, Stratil, Štambacher, Vízek, Pelc