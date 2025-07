KOMENTÁŘ JANA JAROCHA PŘÍMO Z LONDÝNA | All England Club vystrojil své oblíbené šampionce Petře Kvitové honosnou rozlučku. Pro zápas dostala druhý největší kurt v areálu. Po hodině na kurtu s Emmou Navarrovou, která byla také ujištěním, že tahle pětatřicetiletá pracující matka už na vrcholný profesionální tenis nemá, dostala i jako poražená mikrofon do ruky a mohla se rozloučit po svém. V češtině poděkovala tátovi Jiřímu, jenž byl jejím prvním trenérem. A manželovi Jiřímu, který je jejím posledním koučem. „Byl to konec na úrovni. Víc, než v co jsem mohla doufat,“ byla vděčná pořadatelům.

A tady na turnaji, na jehož travnatých dvorcích se díky dvěma titulům proměnila v globální star, měla také její kariéra definitivně skončit. První červencový den roku 2025, teď a hned. Symboličtější tečka za její tenisovou dráhou neexistuje.

„A já to taky tak beru, že jsem kariéru ukončila tady a teď. Že si ještě zahraju poslední grandslam a možná i Cincinnati, je spíš takový bonus,“ jala se Kvitová prazvláštně vysvětlovat nevysvětlitelné. Skončila jsem, ale ještě vlastně trochu hraju dál…

Sama přiznala, že už ji nebaví každodenní dřina a postrádá motivaci. Ani její tělo poznamenané víc než devíti stovkami zápasů už v pětatřiceti není schopné fungovat v plném tempu. Jen po pár gamech s Navarrovou jí prý došla šťáva…

„Bohužel profesionální sport je na takové úrovni, že musíte makat. A já už toho nejsem schopná jak mentálně tak fyzicky,“ přiznala. Její comeback se po úvodních týdnech nadšení dostal do fáze, že ho sama popsala jako „hraní nehraní“. „Oheň ve mně, který jste vídávali dřív, už tam není,“ vyznala se otevřeně.

Poslední mač někde na malém kurtu u plotu?

Co chce tedy dělat koncem srpna na US Open, jediném z grandslamů, na němž nikdy nepostoupila do semifinále? Proč v tomhle rozpoložení, když už nemá motivaci a přípravě moc nedá, ještě hodlá letět s ročním synem do Ameriky? Na turnaj, jenž jí rozhodně nevyjde tak vstříc jako Wimbledon a možná poslední mač kariéry svede někde na malém kurtu u plotu?

Ačkoliv jde o málo pochopitelnou volbu, má na ni Kvitová právo. Díky tomu, že jí Wimbledon pro letošek galantně udělil volnou kartu, může chráněný žebříček pro druhý grandslam využít po Paříži také v New Yorku.

Pokud to tak skutečně dopadne, půjde o sobecké rozhodnutí. Zabere místo v pavouku a vezme práci jiné kolegyni, třeba mladé naději, která by mohla bojovat o první grandslamové body nebo šanci na zlom v kariéře. A prokáže medvědí službu tenisu, když se vydá ještě jednou zpátky mezi top připravené profesionálky a vlastně jí ani moc nepůjde o výsledek. Čas Petry Kvitové už skončil, sama to přiznává.

Prý nelituje, že se pro comeback po mateřské rozhodla. Také se jí vyplatil. Za 1 výhru a 7 porážek vydělala 284 000 dolarů, tedy 6,6 milionu korun před zdaněním. Jsou to pro ni drobné. Během kariéry si pouze na prize money přišla na 37,5 milionu dolarů a z reklamních kontraktů možná na ještě vyšší sumu. Proto se nechce věřit, že by teď letěla do New Yorku pro nějakých 100 000 dolarů navíc. Jenže jiné vysvětlení než finanční kalkul se v případě jejího úterního konce/nekonce nabízí těžko.