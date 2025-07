Tragicky zesnulý fotbalista Jota: Chtějí vydělat na jeho smrti!

Uplynulo pár týdnů od smrti útočníka Liverpoolu Diogo Joty (†28). Anglický tým už stihl nastoupil k přátelskému utkání proti Prestonu a tým soupeřů se postaral o honosné pocty zemřelému Jotovi. Jenže někteří fanoušci se rozhodli obohatit na tragédii.

Liverpool vyhrál přátelské utkání proti Prestonu 3:1 díky gólům Conora Bradleyho, Darwina Nuneze a Codyho Gakpa. Ale výsledek byl druhořadý. Ještě stále všemi rezonovala ztráta nadějného Portugalce Diogo Joty (†28), který tragicky zemřel při autonehodě.

Před výkopem naživo zahrála píseň You'll Never Walk Alone, během níž domácí Preston položil věnec před liverpoolské fanoušky. Obrazovky i LED bannery okolo hřiště se změnily do tichých vzpomínek na Jotu a jeho bratra André Silvu. Stadion držel minutu ticha, zatímco hráči nastoupili s černými páskami na rukávech. Po závěrečném hvizdu se zaměstnanci i hráči Liverpoolu sešli s fanoušky, kteří zpívali Jotovu píseň.

Ani zhruba 14 dnech od tragédie nevychladly emoce a oči všech se leskly bolestí nad ztrátou oblíbeného mladého hráče. „Jotova smrt na nás měla velký dopad, ale nic se nedá srovnat se ztrátou, kterou cítí jeho rodiče, jeho žena Rute, jeho děti. První pocit, který všichni cítíme, je smutek. Druhý pocit, který mi napadá, je hrdost,“ prohlásil trenér Arne Slot.

Ne všichni fanoušci ale pojali první přátelské utkání Liverpoolu jako možnost tiché vzpomínky. Preston vytvořil šestnáctistránkový předzápasový bulletin, který přítomným rozdával zadarmo. Byl věnovaný zemřelým bratrům Jotovým. Jenže hned odpoledne se začaly kousky objevovat na internetovém bazaru. Někde byl k mání za více než 2000 korun, další inzerát nabízel 4 brožury, z nichž už dvě byly prodány, kusem za cca tisíc korun. „Venku stále existují odporní lidé,“ komentují fanoušci Liverpoolu snahu zbohatnout na brožuře.