Soupeři pro Plzeň v Evropské lize: možné bitvy s Šulcem či Vitíkem, lákají anglické týmy
Nebude to naleštěná Liga mistrů, ale fotbalisté Plzně se mohou i tak těšit na zajímavé zápasy v Evropské lize. Po vyřazení od Rangers v 3. předkole už mají jistotu, že budou jedním z 36 účastníků hlavní fáze. Na koho v ní mohou narazit?
Losovat se bude v pátek 29. srpna. Před závěrečnými předkoly ještě zůstává více než polovina neobsazených míst, ale už nyní je z čeho vybírat.
Zatím nejatraktivnější volba je jasná: Lyon. Bylo by pikantní, kdyby se Plzeň postavila proti týmu, kam zamířil před týdnem Pavel Šulc, její největší klenot. A kde bude k dispozici i další Čech Adam Karabec, jehož přesun do Francie se dopekl v úterý večer.
Souboje s Plzní ze sparťanského dresu by si mohl připomenout také Martin Vitík, reprezentační obránce přestoupil v létě do Boloni.
Tradičně lákavé jsou konfrontace s anglickými zástupci. V minulé sezoně doma Plzeň hrála proti Manchesteru United, nyní budou v osudí Aston Villa a Nottingham.
Týmy budou rozdělené do čtyř výkonnostních košů, Plzeň nejspíš skončí ve druhém. Z každého koše pak dostane dva soupeře, čtyři zápasy bude hrát doma, čtyři venku.
Ve hře o postup do hlavní fáze Evropské ligy je také Olomouc, úřadující vítěz MOL Cupu. Sigma se v play off utká se švédským mistrem Malmö, které v úterý skončilo v Lize mistrů v souboji s FC Kodaň.