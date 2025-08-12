Předplatné

Soupeři pro Plzeň v Evropské lize: možné bitvy s Šulcem či Vitíkem, lákají anglické týmy

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň – Slovácko 1:1. Nečekaná domácí ztráta Viktorie
Rafiu Durosinmi proti Rangers otevřel skóre
Martin Jedlička proti Rangers nastoupil v masce
Prince Adu během odvety s Glasgow Rangers
Choreo fanoušků Plzně při odvetě s Rangers
Fotbalisté Plzně slaví branku do sítě Glasgow Rangers
Lukáš Červ ze střední vzdálenosti prověřil brankáře Rangers
Rangers slaví branku do sítě Plzně
14
Fotogalerie
pta
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Nebude to naleštěná Liga mistrů, ale fotbalisté Plzně se mohou i tak těšit na zajímavé zápasy v Evropské lize. Po vyřazení od Rangers v 3. předkole už mají jistotu, že budou jedním z 36 účastníků hlavní fáze. Na koho v ní mohou narazit?

Losovat se bude v pátek 29. srpna. Před závěrečnými předkoly ještě zůstává více než polovina neobsazených míst, ale už nyní je z čeho vybírat.

Zatím nejatraktivnější volba je jasná: Lyon. Bylo by pikantní, kdyby se Plzeň postavila proti týmu, kam zamířil před týdnem Pavel Šulc, její největší klenot. A kde bude k dispozici i další Čech Adam Karabec, jehož přesun do Francie se dopekl v úterý večer.

Souboje s Plzní ze sparťanského dresu by si mohl připomenout také Martin Vitík, reprezentační obránce přestoupil v létě do Boloni.

Tradičně lákavé jsou konfrontace s anglickými zástupci. V minulé sezoně doma Plzeň hrála proti Manchesteru United, nyní budou v osudí Aston Villa a Nottingham.

Týmy budou rozdělené do čtyř výkonnostních košů, Plzeň nejspíš skončí ve druhém. Z každého koše pak dostane dva soupeře, čtyři zápasy bude hrát doma, čtyři venku.

Ve hře o postup do hlavní fáze Evropské ligy je také Olomouc, úřadující vítěz MOL Cupu. Sigma se v play off utká se švédským mistrem Malmö, které v úterý skončilo v Lize mistrů v souboji s FC Kodaň.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů