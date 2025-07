Pelta na tribuně: Proč ještě nebručí?

„Hele, Pelta! Co tady dělá? Jak to, že ještě nebručí v chládku?“ Tahle otázka vrtala hlavami divákům na Střelnici i u televizních monitorů při ligové ouvertuře Jablonce se Spartou.

Od 28. května, kdy majitel severočeského fotbalového spolku Miroslav Pelta (60) vyfasoval u pražského vrchního soudu za fixlování s erárními dotacemi 5,5 roku kriminálu natvrdo, uteklo k dnešku 54 dnů. Bývalý předseda svazu do šatlavy nenastoupil, jen tak nenastoupí a hafo zápasů si před mřížemi ještě užije.

Proč? Inu kvůli procesům v justičních palácích. „Zatím jsme nedostali písemnou verzi rozsudku. Tu musí vrchní soud poslat městskému soudu a od něj přijde k nám,“ začal vysvětlení Peltův advokát Bronislav Šerák. „Mohlo by to proběhnout během srpna, ale je to jen můj odhad, takže dnes neumím odhadnout, kdy pan Pelta do vězení půjde,“ dodal.

Legislativa k případu jabloneckého bosse říká toto: „Soud může poskytnout odsouzenému přiměřenou (maximálně měsíční) lhůtu k obstarání jeho záležitostí. Soud tedy nařídí výkon trestu odnětí svobody a zašle odsouzenému výzvu k nástupu trestu. Zde uvede věznici, v níž má odsouzený trest nastoupit, a stanoví mu lhůtu k nástupu.“

A pokračuje: „Odsouzený v praxi může požádat o odklad výkonu trestu o dva měsíce, kterému se většinou vyhoví.“ Jelikož to první podle Šeráka dosud nenastalo, tak to druhé ještě nezačalo. Čili, může se stát, že Miroslav Pelta bude dýchat svobodný vzduch na stadionech třeba do konce října, a tím pádem by stihl třináct utkání ligy a k tomu něco v MOL Cupu…