Los pohárů: Hratelní soupeři pro Baník, Sparta do Rumunska? Plzeň může potkat Rangers

Pokud Plzeň postoupí přes Servette do 3. předkola Ligy mistrů, utká se s vítězem dvojzápasu Rangers - Panathinaikos. Baník by se v případě postupu přes Legii do 3. předkola Evropské ligy střetl s lepším z dvojice Celje - AEK Larnaca. Pokud se do EL propadne Plzeň, bude hrát s postupujícím z dvojzápasu Šeriff Tiraspol - Utrecht. Sparta musí v Konferenční lize nejprve přejít přes Aktobe, ve 3. předkole by pak hrála s lepším z páru Ararat Armenia - Universitatea Kluž. Když do KL zamíří Ostravané, vyzvou vítěze střetnutí mezi Austrií Vídeň a gruzínským Spaeri.