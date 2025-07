Slavia potřebuje typ útočníka, jako je Vydra. Ještě jedna posila by nebyla rozmar

BLOG MICHALA KVASNICI | Slavia má pořád zájem o Jana Klimenta, do Olomouce poslala nabídku. Spousta lidí se diví, prý další útočník není potřeba. Je – a neúspěšný startovací duel s Hradcem Králové (2:2) v Chance Lize to znovu ukázal.

Jde o to, že až „sešívaným“ v září začne boj na třech frontách, nejen na té ligové, bude riskantní spoléhat se pouze na duo Mojmír Chytil, Tomáš Chorý. Jak početně a personálně, tak profilově.

Jestli totiž něco Slavii dlouhodobě schází, pravidelně opakuju dva faktory. A stojím si za nimi. Do výstavby levonohý stoper a taky forvard, který není jen tykadlem do boxu a „oplotitelem“ na souboje zády k bráně, ale i kreativním a technickým borcem do mezihry se schopností odskočit si, zvýhodnit spoluhráče, vymyslet originální řešení, trhat obranu nekonečnými náběhy, vypálit oběma nohama ze střední vzdálenosti. Ideálně vytvořit si šanci sám, nespoléhat jen na servis ostatních.

Jinak řečeno: někdo, kdo je úplně odlišný než oba tuze nepříjemní odchovanci Sigmy. Tak, aby se občas maličko změnil i způsob hry mistra, chování na posledních třiceti metrech a celkově ráz utkání, kdy je třeba otáčet skóre jako právě proti „votrokům“.

Ti ve svém vlastním vápně patří v tuzemsku k nejlepším. Chorý jim sice zrovna po centru gól dal, ale jinak hosté spoustu vysokých balonů bezproblémově odvraceli. Chyběl moment překvapení. A v Champions League to bude znát ještě mnohem víc, ostatně projevilo se to už v minulé sezoně v Evropské lize.

Kdybych měl vybrat kromě zraněného Klimenta jednoho hrota z ligy, jenž by mi do Edenu pasoval úplně nejvíc, byl by to Matěj Vydra. Příchod 33letého plzeňského kapitána do Vršovic je samozřejmě nereálný, ale komplexnějšího útočníka momentálně v tuzemsku nenajdete. Má kvalitu i charakter, má zkrátka opravdu všechno. Do mužstva Jindřicha Trpišovského by zapadl ještě víc než snajpr Kliment. O tom jsem přesvědčený.

Takže když to hodně zjednoduším, úkolem sportovního úseku by podle mě mělo být nalezení druhého Vydry na evropském trhu, byť je jasné, že to nebude laciná záležitost. Přestože se to na první pohled (především díky tomu, jak extrémně pomohl Chorý k titulu) nezdá, „devítka“ je ještě palčivější místo než po odchodu El Hadjiho Malicka Dioufa a zranění Dominika Javorčeka tolik omílaná pozice levého wingbeka.