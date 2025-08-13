Film o Klaebovi: jak vypadá cesta za šesti zlatými na MS? Natočil ho mladší bratr
Úspěchu na domácím MS v Trondheimu Johannes Hösflot Klaebo podřídil vše. Taky se poštěstilo. Na přelomu února a března ve své domovině posbíral šest zlatých medailí. Nyní se Norové dočkají filmové dokumentace Klaebových příprav na šampionát v klasickém lyžování a také slabších chvilek, které ho nasměrovaly k nesmrtelnosti. Režie snímku se chopil jeho mladší bratr.
Klaebo se zapsal do historie. Stal se prvním lyžařem, který získal šest ze šesti možných zlatých medailí na jediném MS. Navíc to bylo vlastně doma. Sice se narodil v Oslu, ale v Trondheimu žije.
Jeho pouť za zlatou nadvládou nad světem zachytil mladší bratr Ola Hösflot Klaebo. Ten v juniorském věku také lyžoval, ale zdaleka nedosahoval takových výsledků jako starší sourozenec. Dnes je Olovi 24 let a dal se na dráhu filmaře. Právě skutečnost, že mohl zdokumentovat cestu Johannese až k šesti titulům mistra světa, oba bratry více spojila.
Když se v úterý v jednom z velkých kin v Oslu odhaloval plán podzimních premiér, filmaři v čele s Olou prozradili, že konečný výsledek má ukázat celou rodinu, která při sobě stojí při vzestupech i pádech. Premiéra by se měla uskutečnit 14. listopadu a celému Norsku poskytne možnost nahlédnout do zákulisí příprav v současnosti možná nejpopulárnějšího norského sportovce.
Režisér filmu Ola H. Klaebo navíc přiznal, že ve filmu se objeví i pasáže, které nedělají jeho bratrovi radost. „Takové momenty tam budou. Měli jsme několik kol diskuzí o tom, jestli určité věci ukázat, nebo ne. Je vzrušující, že v některých situacích Johannese fanoušci uvidí,“ řekl mladší z bratrů.
Řeč je o krizových okamžicích, které možná i ohrožovaly Klaebovu účast na šampionátu v Trondheimu. „Nechci toho moc prozrazovat, ale jedná se o věci, které stěžovaly Johannesovi přípravu a o kterých veřejnost dosud neslyšela. Byly to i situace, se kterými jsme se jako rodina dosud nikdy nesetkali a měli jsme pocit, že Johannese možná ani neznáme,“ pokračoval Ola.
V Norsku se tak rázem zadělalo na kinohit tohoto roku. Aby ne. Vždyť Klaebova spanilá jízda šampionátem je skoro jediné potěšení, které Norsku z MS v Trondheimu zbylo. Více se mluvilo o obrovských dluzích, které organizátoři jen těžko umořují a o skandálu kolem nepovolených úprav kombinéz norských skokanů na lyžích.