Švédové zrušili tradiční přípravu na ledě, NHL má obavy. Důvod? Olympiáda
Stala se z toho tradice. Švédští hokejisté z NHL se každý rok v létě sešli na předměstí Stockholmu, kde měli k dispozici led a společně mohli bruslit a hrát zápasy, aby se udrželi v tempu před nadcházející sezonou. Letos přišla stopka. „NHL má strach, že Tre Kronor budou tajně trénovat,“ prozradil Anders Weiderståhl, někdejší kustod národního týmu, který setkání hvězd organizoval. Důvodem pro zákaz je únorová olympiáda, před níž výběry nesmějí během léta oficiálně trénovat.
Pravidelně se scházeli už od roku 1999. Švédové z NHL mohli společně vyjíždět na led nejprve v hale Hovet, v posledních letech se neoficiální kemp přesunul do Segeltorpu. „Někdy jsme tu měli přes dvacet hráčů NHL, kteří spolu trénovali a trávili čas. V kontaktech máme třicet jmen. V posledních letech se švédská asociace starala o placení nákladů na led a my jsme pokrývali kafe, svačinky a další výdaje,“ popsal Weiderståhl letní setkání pro server Aftonbladet.
Ke změně dojde až letos. Hokejový svět se chystá na první olympiádu od roku 2014, na níž se představí největší hvězdy. Zámořská NHL se proto snaží, aby všechny výběry měly stejné podmínky pro přípravu. „NHL měla během posledního mistrovství světa mítink se všemi federacemi a dávala velký pozor na to, aby se neorganizovaly tréninky před sezonou NHL,“ vysvětlil někdejší kustod.
Zákaz teoretické přípravy, mohli jen vyzkoušet oblečení
„Federace si proto netroufla pokrýt náklady na letní tréninky, takže letos nic nebude. Je to škoda, protože to běželo od roku 1999 a byl to dobrý způsob pro hráče NHL, jak se stmelit a mít dobrý start do sezony,“ mrzelo Weiderståhla.
Hokejisté z NHL se minulý týden ve Stockholmu setkali se zástupci Švédského olympijského výboru, na mítinku jim bylo jasně nařízeno, že nesmějí rozebírat teoretickou přípravu na přesilové hry a další herní situace. Směli si pouze vyzkoušet oblečení, strávit společně čas a setkat se s médii.
Přípravu na další sezonu musí řešit individuálně. Někteří se chystají v Ice Academy Stockholm, kde mají k dispozici dvě malé plochy pro hru tři na tři, další se připojili k Williamu Nylanderovi na severu hlavního města. S hvězdou Toronta trénuje i český kanonýr David Pastrňák. Švédský hokejový svaz se na trénincích nijak nepodílí, aby se nedostal do křížku se zámořskou NHL.
Se stejnými problémy se během léta musel potýkat i český hokej. V loňském roce poprvé svaz zaplatil reprezentantům ze zámoří ledy v Říčanech, kde se mohli setkávat a společně trénovat. I přes restrikce se letos akce opakuje, byť v hodně neformálním duchu. Na střídačkách jsou pouze hráči, trenéři mezi ně nemají přístup, aby neovlivňovali přípravu a nemohli nacvičovat taktické aspekty. V uvolněné náladě se jen hrají minizápasy mezi dvěma týmy.
„Kluci ze zámoří si o to v podstatě řekli. A my jim chtěli vytvořit komfortní servis, a to moc rádi,“ vysvětloval situaci generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. „Trenérský štáb do toho nezasahuje,“ zdůrazňoval hlavní kouč Radim Rulík.
Se striktními předolympijskými pravidly se každá reprezentace pere po svém. Zajímavý režim zvolila i Kanada, která bude patřit mezi hlavní favority turnaje pod pěti kruhy. Na konec srpna sezvala do Calgary 92 hokejistů, hokejistek i parahokejistů. Na led se vůbec nepodívají, prostřednictvím prezentací, mítinků, dalších teambuildingových aktivit a mediálních povinností se budou utužovat před vrcholem sezony.
„Třídenní setkání bude první krok na cestě za cílem vyhrát v únoru tři zlaté medaile,“ vyhlásil sebevědomě Scott Salmond, viceprezident Hockey Canada. „Příští měsíce přinesou intenzivní hodnocení a těžké rozhodování o soupiskách, ale těšíme se, že sezonu vykopneme v Calgary a dáme našim sportovcům možnost sejít se a začít budovat jeden tým,“ doplnil.
Mužský turnaj na olympiádě v Miláně odstartuje 11. února příštího roku. Češi vstoupí do skupinových bojů o den později soubojem s Kanadou. Posléze se utkají ještě s Francií a Švýcarskem, než vypuknou vyřazovací boje.