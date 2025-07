Hvězdy MotoGP v Brně. Blesk porovnal jejich platy s kolegy z F1! Verdikt? Chudí příbuzní

Motory túrují stejně, dokola jezdí taky, fanoušky baví jakbysmet, ale v platech jim nesahají ani po paty. Přestože je o nejlepší závodníky MotoGP skvěle postaráno, vůči pilotům formule 1 jsou stále jako chudí příbuzní.

Doby, kdy hvězdy Rossi, Lorenzo či Stoner byly svými týmy zasypány zlatem, jsou už fuč. Králem mezi »chuďasi« dnešních dní je s roční gáží 296 milionů korun Francouz Fabio Quartararo.

V porovnání s tím, kolik bere čtyřnásobný mistr světa F1 Max Verstappen (1,37 mld.), jde však pouze o drobné. Zvlášť když k tomu připočteme fakt, že si celý startovní rošť silničních motocyklistů v nejsilnější kubatuře vydělá za rok zhruba stejnou částku jako právě Nizozemec ve stáji Red Bull...

Revoluce, nebo stávka?

Mluvit o mzdě veřejně již není tabu! Platí to i v MotoGP, kde nechal fanoušky nahlédnout pod pokličku platů i zkušený jezdec Yamahy Jack Miller (30). „Měla by u nás existovat jakási minimální mzda. Spousta mladých nováčků se upisuje téměř zadarmo. To je třeba změnit,“ burcuje Australan kde stávce.

„Nestěžuji si. Je to fantastická práce a dělal bych ji i zadarmo, protože ji miluji. Ovšem děláme show pro lidi, tak bychom za ni měli být náležitě zaplaceni,“ vyslal jasný vzkaz novému většinovému majiteli seriálu, mediální společnosti Liberty Media. Ta mimo jiné vlastní také soutěž F1 a finančně ji dokázala dostat do jiných dimenzí. Povede se jí něco podobného i ve světě motorek?