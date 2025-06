Staněk: Úroveň formule 2 je hodně vysoká, rozhodují desetiny. Laikové z gauče to nevidí

Již třetím rokem působí 21letý Roman Staněk v prestižním juniorském seriálu FIA F2, který je možné považovat za předpokoj formule 1. Přesně v polovině 14dílného seriálu patří jedinému českému zástupci ve formuli 2 jedenáctá příčka.

A přestože by pilot „mistrovské stáje“ Invicta Racing – která vloni pomohla k titulu současnému pilotovi F1 Gabrielovi Bortoletovi – rád pomýšlel na ještě vyšší příčky, nevnímá průběh letošního ročníku negativně.

Jak byste zhodnotil dosavadní průběh sezony 2025?

„Beru ji pozitivně, což je ostatně v životě důležité. Výsledky tak sice nevypadají, ale každý den pracuji na tom, abych se v každém závodě zlepšoval. Závoděním žiji. V šampionátu jsem sice tam, kde jsem, ale rychlost mi nechybí. Vždyť v Rakousku jsem na pole position ztratil dvě desetiny, což není ani mrknutí… To samé v Barceloně, kde jsem se kvalifikoval jako čtvrtý…To jsou pozitiva, ale občas bychom ještě potřebovali takový ten poslední klik.“

V kvalifikacích se vám daří. Nicméně se zdá, že v závodech se celý tým Invicta kvůli pneumatikám často propadá. Dá se to nějak vysvětlit?

„Pneumatiky Pirelli, na kterých jezdíme, hodně degradují. Když na pneumatiky, třeba po dobu pěti kol tlačíte, podobně jako v kvalifikaci, tak mohu po šesti, sedmi kolech zastavit. Pneumatiky je tedy potřeba na začátku závodu šetřit, je třeba se o ně starat jako o malé dítě… Je to velká alchymie. Je to také okruh od okruhu, třeba tady v Rakousku je degradace menší než například v Barceloně.“

Jde to vůbec natrénovat?

„Dá se to sice natrénovat, ale hraje v tom roli i mentální faktor. Když vidíte, že ostatní jedou rychleji a chtějí vás předjet, tak na to automaticky začínáte tlačit více…Na to všechno má navíc vliv deset dalších faktorů, jako jsou vlajky, musíte dávat pozor, abyste si nepoškodil auto, kdy zajet do boxů, jak zatáčet do zatáček, kdy brzdit a tak dále.“

Celkově je však F2 velmi dobrou přípravou na F1, že?

„Přesně tak! Podívejte se třeba na Alexe Dunna, který zde mimochodem v kvalifikaci F2 skončil za mnou. V pátečním tréninku F1 (ve kterém startoval s vozem McLarenu) přitom patřil k nejlepším. To vypovídá o tom, jak vysokou úroveň formule 2 má. To třeba hloupí laikové, kteří z gauče komentují příspěvky na sociálních sítích, přičemž tomu vůbec nerozumí, nevidí. Stejně tak nevidí ani tu práci za tím. Jsme tedy jenom jeden stupínek pod F1 a je zde 20 nejlepších jezdců, kteří se snaží dostat nahoru. Ten level je zde tedy velmi vysoký, což ukázala i kvalifikace zde v Rakousku. Se ztrátou dvou desetin jsem byl šestý, kdybych ztratil další dvě, byl bych patnáctý.“

Jak náročné pro vás je, že vaším týmovým kolegou je nováček Leonardo Fornaroli, který do F2 vstoupil opravdu razantně a patří k nejrychlejším. Jak se s tím vyrovnáváte?

„Beru to úplně v pohodě. Je to dobrý a rychlý jezdec, od kterého se toho dá hodně naučit. Je to přece jen šampion F3.“

Pokud se podíváme do větší budoucnosti, jaké máte plány? Již před sezonou jste naznačoval, že jde o váš poslední rok v F2.

„V tuto chvíli vůbec nevím. Na životě je krásné, že se dá dělat spousta věcí od sportu až po byznys a když chcete, tak můžete dělat cokoliv. To ostatně platí úplně pro každého.“