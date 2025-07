25 let od Švancarova přestupu za velký balík, který vedl k památné hlášce

Pro české noviny den po Švancarově přestupu to byla hlavní fotbalová zpráva. Deník Sport informoval o zdlouhavém vyjednávání s Brnem, kterému tehdy nadějný dvaadvacetiletý útočník patřil. „Ke zvratu došlo na poslední chvíli, doslova v hodině dvanácté,“ informoval ředitel Slavie Vladimír Leška. Přitom dvacetimilionové odstupné prý už nemusel navyšovat…

„Nabídka Slavie se neodmítá. Fotbalově je to pro mě krok dopředu, budu mít blíže do evropských pohárů i do reprezentace,“ představoval si Švancara po přesunu do Prahy.

Připomeňme, v jaké době Švancara do Slavie zamířil. Červenobílí se nacházeli ve stínu Sparty, která uzmula čtyři tituly v řadě. Sezonu předtím ho ztratili slávisté zvlášť trýznivým způsobem. Ještě do 23. kola zůstávali neporažení, jenže jejich rival 17 výhrami v řadě a jasnou demolicí v jarním derby 5:1 způsobil obrat.

Bolesti nebyl konec. Sotva Švancara přišel, nastalo jedno z nejtraumatičtějších slávistických vystoupení v Evropě. Ještě v 90. minutě odvety posledního předkola Ligy mistrů proti Šachtaru Doněck měl český vicemistr postupový výsledek a první postup do milionářské soutěže. Vyrovnávací gól a trefa v prodloužení dokonala tragédii - slavil ukrajinský klub.

Slavii dlužím 30 milionů korun

Švancara navzdory cenovce neměl sílu Slavii zvednout z deprese. První ligový gól za ni dal až v listopadu při prohře 2:3 v Českých Budějovicích. Celkově si připsal v úvodní sezoně jen tři trefy a Slavia tentokrát mohla být za druhé místo ještě ráda. Víc gólů než Švancara mělo v sezoně 2000/01 na kontě 57 fotbalistů.

Druhou a poslední sezonu to bylo ze Švancarovy strany za Slavii ještě slabší. 18 startů, 504 odehraných minut, 0 ligových gólů. Před podzimním derby ale poskytl Švancara rozhovor Blesku, ve kterém dostal otázku, zda je pro něj pozice drahého náhradníka potupou.

„Co to je, potupa? To myslíte, jako kdyby si třeba někdo koupil nový mercedes a nechal ho stát v garáži? No jo, je to hloupý a drahý špás.“ Z kontextu vyplývá, že odpověď nemyslel jako žert, ale tento výrok později nejen on postupně připomínal a přípomínal… až se z něj stala hláška se Švancarou neodmyslitelně spojená.

Když v roce 2015 pořádal na zchátralém brněnském stadionu v Lužánkách velkolepou rozlučku s kariérou, nemusíte dvakrát hádat, jaké auto tam vyjelo na trávník. Starší typ mercedesu, Švancara seděl na kapotě a kynul davům.

V pořadu Česká ulička se Švancara před sedmi lety ke svému slávistickému období vracel a hodnotil ho střízlivě. „Ve Slavii jsem nic nedokázal a ty peníze podle mě vyhodila.“ Sečetl sumu za svůj přestup a výplatu a přidal vzkaz fanouškům. „Dodatečně se vám omlouvám a Slavii dlužím třicet milionů korun.“