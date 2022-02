Březinová: Jsem ráda, umístění mě netrápí. Klidně bych tu byla další měsíc

PŘÍMO Z PEKINGU | Dvanácté místo po krátkém programu neudržela. Přesto odjíždí Eliška Březinová z Pekingu spokojená. Volná jízda se jí nepovedla podle představ. Po trojitém lutzu neustála dopad dvojitého toeloopu a upadla. Další chyby se dopustila vzápětí, kdy se ocitla na ledě i po trojitém salchowu. Celkově skončila dvacátá. „Netrápí mě to, chtěla jsem si to hlavně užít,“ říkala po závodě vyrovnaně a s úsměvem.

Jaké to je jet volnou jízdu na olympijském ledě?

„Je to skvělé! A tím skvělejší, že jsem ji jela ve třetí rozjížďce. Já si tu jízdu snažila užívat od začátku do konce, i přes ty menší či větší chybičky. Je to úžasný pocit. Jsem opravdu ráda, že jsem tu mohla být.“

První polovina jízdy byla skvělá, pak ale přišly dva pády. Co se stalo?

„Já ani popravdě nevím. Jen vím, že toho skoku byla velká škoda, protože lutz byl nádherný a zničehonic jsem u toeloopa ležela na zemi. To mě trošku mrzí, ale i tak jsem přesto strašně ráda. Začátek mě uvolnil, jela jsem od prvku k prvku, nesoustředila jsem se, co má být za dva skoky. Prostě jsem si to užívala.“

Končíte dvacátá. Je pro vás konečné umístění hodně důležité?

„Vlastně ani ne, já jsem strašně ráda, že se mi povedlo probojovat do volných jízd, navíc překvapivě z dvanáctého místa. Za to jsem strašně moc ráda, to umístění mě až tak netrápí. Já si chtěla užít obě dvě jízdy, což se mi povedlo, i když ta druhá byla s chybičkami. Mám osobní rekordy ve všech třech jízdách a nakonec i v celkovém skóre, takže takhle se na to dívám.“

Převažuje tedy zážitek nad samotným výsledkem?

„Řekla bych, že jo. Na olympiádu se dostane jednou za čtyři roky třicet nejlepších holek. Být mezi nimi je skvělé.“

Vypadáte, že vám ani nevadila všechna opatření, která mnohým olympiádu znepříjemnila. Je to tak?

„Rozhodně! Klidně bych tu vydržela další měsíc. Bavilo mě to, nemusela jsem se o nic starat, všechno jsme měly zařízené. Jen jsme přišly na trénink, odtrénujeme si a pak přijde závod. Navíc jsem trénovala s nejlepšími bruslaři na světě. To by se líbilo každému. Celkově to bylo v pohodě. Zezačátku jsme všichni byli trochu nervózní, aby náhodou někdo nebyl pozitivní. Byli jsme opatrní, abychom taky nepadli do izolace. Od týmové soutěže ale bylo všechno v klidu a člověk to trochu pustil z hlavy a byl klidnější.“

Jak jste vnímala poprask, který se strhnul kolem Rusky Kamily Valijevové?

„Asi bych se k tomu nechtěla vyjadřovat. V podstatě ani nevím úplně přesně, co se dělo. Snažila jsem se to nečíst a informace nevnímat. Asi k tomu úplně nemám co říct.“