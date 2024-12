Nemají dotaci od města, hrozí krach. Fanoušci se složili hráčům na platy

Marné baráže se Vsetínem nebo Mladou Boleslaví a neúspěšné dobývání extraligy, které se povedlo jen jednou, klub z Ústí nad Labem ekonomicky vyčerpalo.

Na poměry druhé nejvyšší soutěže pořizování drahých posil, ztráta podpory vedení města i chybné manažerské kroky. Výsledkem byl faktický bankrot Lvů v roce 2014. Vznikla nová akciovka, po deseti letech je ale v krajském městě z pohledu hokeje střídavě oblačno.

V posledních letech se majitelé střídají jako ponožky a organizace se dlouhodobě topí ve finančních problémech, což v ročníku 2021-2022 vyústilo v pád do druhé ligy – a to ještě nemusí být konec. Nad klubem permanentně visí Damoklův meč v podobě úplného krachu a případného sesunu do čistě amatérské krajské ligy. Co na to radní pro sport Jiří Horák? „Před několika lety to udělal Chomutov a teď je o soutěž výš než Ústí. Úplný restart je také jedna z cest,“ nastínil pro idnes.cz.

Radní pro sport: běžte do kraje, restart pomůže

Na začátku prosince město nedalo klubu očekávanou dotaci. Celou organizaci momentálně drží podnikatel v aviatice Adam Coubal, jenž hradí závazky vůči hráčům. Bývalý hokejista podporuje litvínovskou mládež a je největším exportérem soukromých letadel z EU do USA.

Zatím se musí obejít bez druhé poloviny z jeden a půl milionové mimořádné dotace. První část obdržel předchozí záhadný majitel klubu Mikael Agateljan, jenž po minulé sezoně skončil a dotaci údajně nevyúčtoval ani nevrátil. Město ji tak pravděpodobně bude vymáhat.

Zastupitelé požadovali personální změny ve výkonném výboru klubu a zaplacení dluhu za pronájem ledu. O jeden hlas pak prošel příspěvek 3,2 milionu korun na příští rok – i když jen díky tomu, že byl místní hokej v balíčku spolu s ostatními preferovanými sporty.

Vybrali přes 200 tisíc za šest dní

Za hráče druholigového celku se nyní postavili fanoušci a organizátor sbírky Roman Daniš. Během pouhých šesti dní příznivci vybrali na transparentním účtu 212 tisíc korun. Částka byla ve čtvrtek 12. prosince předána hráčům.

Za prvních 24 hodin se vybralo 74 tisíc korun, dalších sedm tisíc přispěli diváci během posledního domácího zápasu s Táborem. Právě duel s lídrem 2. ligy skupiny Západ sledovalo 1612 fanoušků, Ústečtí Lvi mají zároveň druhou nejvyšší průměrnou návštěvnost v lize (1110 diváků). S takovou podporou by prakticky patřili na špičku návštěvnosti i ve vyšší Maxa lize. Kapacita ústeckého stadionu činí 6 500 míst a v minulosti hostila i zápasy hokejové reprezentace.

„Slovan není pro mě jenom hokej (vítězství, porážky), ale životní styl… Jedna velká rodina! Přijít o zážitky, které jsme si prožili a můžeme prožít by byla škoda,“ říká člen fan klubu Filip Vlček. Sám věnoval do sbírky 16 tisíc korun.