Sparta řešila ofenzivu: víc doteků, míň kvality. Haraslín (opět) jako tahoun
Sparta zareagovala po reprezentační pauze na ofenzivní propad, který potvrdily podrobné statistiky od datové společnosti Opta. Hlavní personou sobotní výhry nad Mladou Boleslaví (2:1) se stal kapitán Lukáš Haraslín, jenž zaznamenal gól a asistenci. „On je prostě špica a táhne Spartu,“ zdůraznil expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík. Mimochodem, sám slovenský reprezentant zapsal v pokutovém území dohromady devět doteků s míčem.
Trenér Brian Priske vysvětloval v reprezentační pauze, tedy ještě před tříbodovým ziskem v Mladé Boleslavi, proč Spartě spadl řetěz. Její hra se po deseti ligových kolech zadrhla, byla komplikovaná, málo efektivní a přinesla šest bodů, přičemž maximální zisk činil patnáct.
Dánský kouč se v rozhovoru pro klubový web věnoval oběma směrům hry, ale evidentní propad nastal v ofenzivní fázi. „Teď nedáváme tolik gólů jako na začátku sezony,“ zdůraznil s tím, že jde o hlavní problém letenského týmu.
To statistiky absolutně potvrdily. Sparťané vstřelili do desátého ligového kola v průměru 2,2 gólu na zápas. Mezi ostatními týmy neměli konkurenci. Ovšem po výhře 3:0 na hřišti ostravského Baníku na konci září nastal zlom, hodnota vstřelených branek v jednom utkání se snížila na 1,2.
„Důvodem bylo zhoršení kvality šancí,“ uvedl Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta. A přiložil k tomu jasný důkaz: „Pouze 7,6 % sparťanských střel bylo klasifikováno jako velká šance, což byl patnáctý nejhorší výsledek v posledních pěti kolech.“
Priskeho tým se najednou začal chovat jinak v situacích při přechodu do útoku. Podle statistik mu narostl poměr doteků v poslední útočné třetině, a to na 32,4 % (přitom za prvních deset kol dosáhl na 25,5 %). Sparťanům ubyl prostor na kombinaci, presink soupeřů byl účinnější, i když se tyto aspekty neprojevily na přesnosti přihrávek nebo držení míče. Jenže letenské hře chyběl drajv.
Haraslín? Naprosto klíčový hráč
K úpravě herního nastavení došlo hned v první půli po reprezentační přestávce, a to i díky ofenzivní hvězdě Lukáši Haraslínovi. Ten zaznamenal tři střely, pokusil se o čtyři driblinky, jednou centroval. „Haraslín je naprosto klíčový hráč pro Spartu,“ podotkl zkušený trenér Zdeněk Ščasný.
Letenští zároveň omezili proti Mladé Boleslavi kombinace kolem vápna a rychleji otáčeli hru do stran. Haraslín se nakonec trefil z penalty, záložník Kaan Kairinen uklidil míč levačkou přesně k tyči. Na dva vstřelené góly potřebovala Sparta pět střel na branku (dohromady jich bylo čtrnáct).
„Myslím, že nám v posledních zápasech chyběla chuť jít do zakončení. Dneska jsme se tlačili do šancí, i když nebyly nějak velké. Ale i z pološancí, které jsme měli, dokážeme vstřelit gól. Třeba jako Kaan. V předchozích utkáních bychom to obehrávali ještě víc kolem šestnáctky soupeře,“ líčil Haraslín.
Přesto druhý poločas v Mladé Boleslavi ukázal, že Sparta se stále nachází pod úrovní, na jaké byla na startu této sezony. Ztratila na aktivitě, kreativitě. Víc pohybu a nebezpečí bude potřebovat i ve čtvrtek proti Legii Varšava, kde by se jí další výhra v Konferenční lize tuze hodila.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu