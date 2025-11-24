Trenér Bilbaa chválil Slavii: Vždy mi byla sympatická, Trpišovský odvádí skvělou práci
Trenér fotbalistů Bilbaa Ernesto Valverde považuje úterní utkání v pražském Edenu proti Slavii za klíčové v boji o postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Na tiskové konferenci vyzdvihl práci kouče Jindřicha Trpišovského a upozornil, že jeho tým bude muset odehrát výrazně lepší zápas než v loňském duelu Evropské ligy, v němž navzdory nepřesvědčivému výkonu zdolal doma české šampiony 1:0.
Bilbao v úvodních kolech ligové fáze milionářské soutěže bodovalo pouze domácím vítězstvím nad Karabachem a ve společné tabulce 36 mužstev je na tom jen o bod lépe než Slavia. Oba celky jsou mimo postupovou čtyřiadvacítku. V posledních pěti soutěžních utkáních utrpěl Athletic čtyři prohry včetně sobotního debaklu 0:4 v Barceloně.
„Porážka to byla samozřejmě těžká, udělali jsme spoustu chyb, za které jsme zaplatili. Potřebujeme otočit list, čeká nás důležité utkání, co se týče postupu do vyřazovací fáze. Zítřejší zápas je naprosto klíčový,“ upozornil Valverde.
Jednašedesátiletý Španěl se už počtvrté v kariéře utká s Trpišovským. „Máme dobrý vztah, Slavia mi vždycky byla velice sympatická. Už loni jsem říkal, že nechci, aby nám ji nalosovali. Trenér Trpišovský je tu spoustu let, odvádí skvělou práci a ještě navíc vybírá hráče do týmu tak, že pokaždé zapadnou. Mají toho týmového ducha,“ ocenil Valverde.
S Trpišovským se poprvé střetnul ještě jako kouč Barcelony v Lize mistrů v roce 2019. Před rokem následoval souboj v Evropské lize. „Čekáme, že to bude podobný zápas. Loni jsme si pro tři body hodně vytrpěli, musíme hrát mnohem lépe. Slavia hraje tvrdě, ve vysokém tempu, jsou silní, útočí v mnoha lidech. Také velice dobře brání. Musíme předvést to nejlepší a vnutit soupeři svůj styl hry,“ uvedl Valverde, jenž působil v Bilbau už jako hráč a následně jako trenér mládeže. Ke třetímu angažmá v roli hlavního kouče A-týmu nastoupil v létě 2022.
Pro aktuálně osmý tým španělské ligy může být komplikací mrazivé počasí, které dnes panovalo v Praze. I úterní předpověď slibuje sníh a teploty pod nulou. Útočník Gorka Guruzeta na tiskové konferenci přiznal, že v takových podmínkách nikdy v kariéře nehrál. „Uvidíme, v jakém stavu bude zítra hřiště,“ prohodil Valverde.
Podle kouče baskického celku je nejistý start klíčového stopera Aymerica Laporteho, jeho zdravotní stav ale nechtěl podrobněji komentovat. Naopak připravena by měla být největší ofenzivní hvězda Nico Williams, byť možná neodehraje celý zápas. Duel v Edenu začne ve 21:00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|19
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|20
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|21
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|22
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|23
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|24
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|25
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|26
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|27
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|28
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|29
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|35
Benfica
|4
|0
|0
|4
|2:8
|0
|36
Ajax
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0
- Osmifinále
- Play-off