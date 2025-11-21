Tábor hostí Světový pohár v cyklokrosu. Mezi muži se nejvíc věří Borošovi
V Táboře začne v neděli seriál Světového poháru v cyklokrosu. Do areálu Komora se vrátí po třech letech. Dopoledne vyjedou na trať závodníci obou juniorských kategorií a mužské třiadvacítky, odpoledne budou na programu klání elitní kategorie mužů i žen. V akci budou takřka čtyři desítky Čechů.
Světový pohár se v Táboře uskuteční po třech letech, nejlepší cyklokrosaři se tam ale představili loni začátkem února při mistrovství světa. Závod SP uspořádá jihočeské město podevatenácté v historii. A i díky tomu se mohou představit české barvy v tak početném zastoupení.
„V závodě juniorek bude k vidění souboj mistryně světa Lise Revolové a evropské šampionky Báry Bukovské, na který se já osobně hrozně těším. Veřejnost určitě sleduje i ohromný skok Václava Ježka ve třiadvacítce. Všem závodníkům, kterých jsme nominovali opravdu hodně, přeji mnoho úspěchů,“ řekl reprezentační trenér Michal Bednář.
První domácí start v elitní kategorii čeká nejlepší domácí krosařku posledních let Kristýnu Zemanovou. „Kristýna se vrací po tom určitém výpadku v minulé sezoně a určitě to i s ohledem na ten přestup do elitní kategorie nepůjde ze dne na den. Ale počítám s tím, že bude velmi dobře připravená, ta chuť a nadšení pro cyklokros je u ní opravdu velká, má i maximální podporu ze strany jejího týmu, což je moc důležité,“ uvedl Bednář.
Pravé cyklokrosové podmínky podle předpovědi
Mezi muži bude hlavní pozornost upřena na Michaela Boroše. „Pojede se tentokrát sice bez dvou velkých jmen Van der Poela a Van Aerta, ale i tak nás čeká bezpochyby velmi zajímavý závod. Na startu budou Vanthourenhout, Toon Aerts a další, těch aspirantů na vítězství je celá řada. A 'Bory' má skvělé vzpomínky na loňské mistrovství světa, kde zajel asi jeden z nejlepších závodů kariéry,“ připomněl Bednář.
Předpověď na neděli slibuje pravé cyklokrosové podmínky s teplotami pod bodem mrazu. „Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Ráno to bude určitě zmrzlé, předpověď je přísná. Pak to asi bude povolovat a rozjezdí se to, tak uvidíme, co to udělá,“ řekl Bednář.
Závodem na jihu Čech odstartuje dvanáctidílný seriál. Po startu v Táboře se pojede ve francouzském Flamanville (30. listopadu) a italské Terralbě (7. prosince). Následovat bude šest zastávek v Belgii - v Namuru (14. prosince), Antverpách (20. prosince), Koksijde (21. prosince), Gevere (26. prosince), Dendermonde (28. prosince) a Zonhovenu (4. ledna).
Pak zavítá SP do španělského Benidornu (18. ledna) před finálovým víkendem v belgickém Maasmechelenu (24. ledna) a nizozemském Hoogerheide (25. ledna). Tradičně na přelomu ledna a února je pak na programu vrchol sezony - mistrovství světa. Uspořádá ho Hulst v Nizozemsku.