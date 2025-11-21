O kolik přišli fotbalisté za trapas v Olomouci: Tajemství svazového flastru!
Přes dvě desítky manželek, partnerek a milenek přišlo o jeden nákup hadříků u Armaniho. Kvůli flastru, který reprezentanti vyfasovali od svazu kvůli tomu, že se trapně vykašlali na kotelníky.
Je to trest za to, že k pobouření celé fotbalové republiky nešli jako uražení frackové v Olomouci poděkovat fandům po duelu s Gibraltarem. Ovšem pohledem lidí, kteří každé ráno stojí u píchačky v háku v Kolbence, ani nezabolí. „Hráčům nebudou vyplaceny prémie spojené s kvalifikačním zápasem. Tyto finanční prostředky budou věnovány na pomoc potřebným,“ stojí v ortelu asociace.
Kolik to koštuje? „Ta pokuta je 50 tisíc korun. To je startovné, které mají kluci za zápas. Prémie mají navázané na případný postup na mistrovství světa,“ vysvětlil Blesku činovník zasvěcený do poměrů na Strahově.
Pokladna je tam vymetená, takže si aspoň na chvíli mne ruce. Při nominaci 23 maníků to pro ni dělá přísun sakumprásk 1,3 milionu korun. Je to ovšem radost s jepičím životem, neboť jednoho dne bude muset kasička vysolit bankovky pro nového kouče.
Má být z ciziny a za 50 »litrů« ani nezajede služební károu k benzince. Turek Fatih Terim, kámoš manažera nároďáku Pavla Nedvěda, si prý řekl o měsíční gáži 2,5 milionu v české měně. Čili by ze sankce uvržené na Součka a spol. vyžil cirka 14 dnů…