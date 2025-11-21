F1 vrcholí, pak se kompletně změní. Kdo se stane šampionem a proč Ferrari vyhořelo?
Jezdci McLarenu útočí na titul mistra světa, šokuje ještě Max Verstappen? Co se stane ve Vegas, zůstane ve Vegas. Nebo ne? Atraktivní závod ve městě hříchu může mnohé rozplést. V čem je městský okruh unikátní? Sezonu 2025 můžou principálové z Ferrari hodit do koše, visí snad ve vzduchu červená krize? Seriál formule 1 se láme, do konce zbývají tři podniky a pak přijde změna. Nová pravidla zavazují účastníky ke zcela novým typům monopostů. Do rodiny přibude Cadillac a Audi. Pojďme si představit to nejzásadnější, co se ve světě královny motosportu aktuálně děje.
Boj o titul: McLaren proti Verstappenovi
O vítězi poháru konstruktéru je jasno. McLaren podruhé v řadě dosáhne na titul. Zatímco vloni se ale stal šampionem Max Verstappen z Red Bullu, letos má papájový tým nakročeno i k zisku prvenství pro nejlepšího jezdce. Lando Norris má náskok 24 bodů před svým kolegou – rivalem – Oscarem Piastrim. Vzadu číhá Max Verstappen, u kterého je šance na obhajobu spíše teoretická, ale kdo jiný než fenomenální Nizozemec by se mohl pokusit o senzaci. Mimochodem… McLaren čeká na titul mistra jezdců od roku 2008, kdy jej získal Lewis Hamilton.
Skepse ve Ferrari
Fanoušci Ferrari budou i po letošním ročníku zklamaní. Lewis Hamilton sice mohl přinést marketingové body, ale na asfaltu to je už něco jiného. Po přestupu z Mercedesu čelí značným problémům: nejen že se mu nedaří držet krok s týmovým kolegou Charlesem Leclercem, ale sám několikrát upozornil na technické překážky, které mu brání k lepším výkonům. Kde je chyba? Ani Charles Leclerc nenavázal na minulou sezonu, kdy si vyjel prvenství v italské Monze a doma na Velké ceně Monaka. Otřásá se židle týmového principála Freda Vasseura?
Vegas. Město hříchu a hazard v ikonických bulvárech
Las Vegas je pro F1 zkrátka symbol — město hazardu, neonových světel a velkého rizika. Závod Formule 1 na městském okruhu tomu plně odpovídá. Ten prochází přímo ikonickými částmi Stripu, kolem kasin, slavných hotelů a tvoří pulzující městskou arénu, ve které se snoubí luxus s velkou rychlostí. Město hazardu představuje víc než jen sportovní událost. Těšit se můžeme na kouzelnou noční kulisu, hollywoodské celebrity a třeba i bizarní situace. Jako když před dvěma lety Carlos Sainz ještě v barvách Ferrari poškodil podvozek kvůli střetu s odklopeným víkem od kanalizace..
Pohled dopředu. Nová éra
Rok 2026 přinese do formule 1 významné změny. Mezi týmy se objeví nová stáj Cadillac, rozšíří tak počet týmů na 11. Končí navíc Kick-Sauber a místo něho se budou po nejslavnějších okruzích planety prohánět monoposty Audi. Příští sezona přinese nová pravidla a specifikace vozů. To znamená, že všichni budou muset jít de facto od nuly. Sezona 2026 by tak mohla znamenat nový start – a nové zápletky. Překvapit a naopak vyhořet může kdokoliv.