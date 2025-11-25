Rytíři trefili pětkrát tyč, zachránil je až Kanaďan. Panika v Litvínově nevládne
Dvě sekundy před koncem prodloužení zamířil do bližšího rohu a chytil hlavu do dlaní. David Kaše prudkou ranou olízl horní tyč, v nájezdech byli šťastnější Rytíři. Náskok před posledním Litvínovem zvýšili o bod po smazání ztráty a vítězství 2:1. „Byla to trošku válka na obě strany. Nebyl to úplně nádherný hokej,“ přiznal kladenský útočník Martin Ryšavý.
Zažili pekelné chvíle. Kladenská pětice ve složení Phil Pietroniro, Dušan Žovinec, Martin Ryšavý, Jakub Konečný a Martin Procházka se ve druhé části dostala pod brutální tlak Litvínova. Od příchodu do hry strávila na ledě téměř tři a půl minuty, z toho dvě a tři čtvrtě v obranném pásmu. Nekonečnou šichtu přerušila až trefa Markusse Komulse.
„Protočily se tam dvě lajny a věděli jsme, že puk musíme držet a z nějaké šance to urvat. Bylo super, že jsme první gól dali my,“ ocenil litvínovský obránce Marek Baránek.
„My udělali dva icingy, oni prostřídali. My pak už trochu panikařili, jak jsme tam byli dlouho. Chtěli jsme to vyhodit, blbě jsme si je rozebrali. Dlouhé to bylo, pak už se dělají chyby. Ale nepoložilo nás to, to je důležité,“ věděl Ryšavý.
V zápase plném nepřesností a chyb nastřelilo Kladno pět tyček, dlouho vše nasvědčovalo tomu, že situace ze druhé části bude rozhodující. Rytíři ve třetí třetině zařadili vyšší rychlost, ale dlouho ztroskotávali na brankové konstrukci a skvělém Mateji Tomkovi. Až drajv Daniela Audetta v 55. minutě znamenal srovnání. Verva doplatila na větší pasivitu po vstřeleném gólu.
„Takhle jsme to měli i s Třincem, vedete, řekli jsme si, že budeme hrát stejně jako první dvě třetiny. Ale je jasné, že když tým vede, trochu se zatáhne a tlak soupeře přijde,“ hodnotil Baránek. „Třetí třetina mě mrzí hodně. Nechtěl jsem být v roli, že budeme bránit 1:0. To, co předvedlo Kladno v úvodu třetiny, jsme očekávali. Zvonily tyče, byla zvonkohra. Byli jsme horším mužstvem,“ litoval hostující kouč Jakub Petr.
V prodloužení byli jeho svěřenci blízko rozhodnutí, skvělé akce připravoval hlavně David Kaše. Jenže v brance Kladna se vyznamenal Adam Brízgala. V nájezdech inkasoval jen z hole Markuse Hännikäinena, zatímco za Rytíře skórovali Phil Pietroniro a podruhé Audette.
„Určitě nás to může povzbudit. Každé vítězství, ať je jakékoliv, tým nakopne. Je už jenom na nás, abychom na to navázali a pokračovali jako ve třetí třetině, kdy jsme byli aktivní a tlačili,“ vážil si triumfu po dvou porážkách Ryšavý.
V táboru hostů i přes další červené políčko ve výsledkové listině nevládne panika. Hráči věří, že mužstvo směřuje správným směrem. „Když to budu hodnotit za sebe, určitě se cítím líp, než jak to bylo předtím. Vyhráli jsme s Třincem, v hlavách je to úplně jinak nastavené. Zvedli jsme se od prvního po posledního hráče. Musíme na to navázat v pátek doma.“ velel Baránek. S Vervou bude bojovat o další body proti mistrovské Kometě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2
Pardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|4
Liberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|5
Mountfield
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|6
Brno
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|7
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|8
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|9
Č. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12
M. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13
Kladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14
Litvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž