Procházka: Začínám naplno, baterky mám dobité! Ulberg o titul? Je mi to jedno, ale...
Hned, co se Jiří Procházka vrátil z cesty po Evropě, musí řešit vážné spekulace. Na začátku tohoto týdne se na sociálních sítích začala šířit zpráva o příštím šampionském utkání v polotěžké divizi, kde český bojovník působí. Namísto něj se má však držiteli titulu Alexu Pereirovi postavit Novozélanďan Carlos Ulberg. „Napsal jsem manažerovi, aby mi dal vědět, jak to tedy je. Taky jsem chtěl vědět, kdy počítat s mým zápasem,“ přiznává v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Samuraj se vrací a začíná jednat o dalším boji. Jiří Procházka má za sebou cestu po Evropě i rekonvalescenci v lázních a hlásí start ostré přípravy. Energii nabral mimo jiné také v římském Koloseu.
Řešil jste již s vaším manažerem, zda je něco pravdy na spekulacích o souboji Ulberga a Pereiry?
„Je to pro mě úplně nová věc. Vidím, že to běhá po internetu. Mně je to ale jedno. Dokud není nic podepsaného nebo potvrzeného s vedením UFC, beru to jen za spekulace. Napsal jsem manažerovi, aby mi dal vědět, jak to tedy je. Taky jsem chtěl vědět, kdy počítat s mým zápasem. Začínám plný trénink, takže chci pevné datum. Jsem zvědavý, co přijde za odpověď.“
Prezident UFC Dana White se nedávno vyjádřil, že na červnovém turnaji v Bílém domě spíše nedojde na zápas Jona Jonese s Alexem Pereirou v těžké váze. Vnímáte, že je nyní vaše trilogie s Brazilcem o to pravděpodobnější?