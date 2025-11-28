Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia znovu bez Kušeje, Sparta s Rrahmanim i Kadeřábkem

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Měkký Baník volá SOS, čitelná Sparta, NEJ Karviná a Liberec. Našla Slavia „nového Dioufa“?
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Lukáš Provod slaví svůj gól ve vršovickém derby
Adam Kadlec v Edenu snížil na 1:3
Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji
Lukáš Provod hrozí před brankou Bohemians
Youssoupha Sanyang bojuje o míč ve vršovickém derby
24
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Chance Liga pokračuje o víkendu 17. kolem. Vedoucí Slavia nastoupí doma proti trápícímu se Slovácku a podle všeho v základní sestavě bude opět chybět Vasil Kušej. Sparta přivítá Pardubice, poslední Baník se bude chtít zvednout před vlastními fanoušky proti Dukle. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů?

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 17. kolo je v sobotu ve 13:00.

Chance Liga - LogoZačni hrát iSport Fantasy

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Hradec po 16 kolech nikdy nevstřelil tolik branek jako v tomto ročníku (27). Pouze dvakrát se zatím střelecky neprosadil, což je pro Votroky také nejlepší číslo v prvoligové historii.
  • Jabloneckých 32 bodů v této fázi soutěže je třetí nejlepší bilance klubu v nejvyšší soutěži. Lépe na tom byl po šestnácti kolech pouze v sezonách 2020/21 (35) a 2014/15 (33).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Baník prohrál pětkrát v řadě poprvé po téměř deseti letech a propadl se až na dno ligové tabulky, kde se ocitl naposledy v sezoně 2017/18. Na vstřelený gól navíc čeká už pět kol.
  • Dukla v sezoně stále čeká na venkovní vítězství. Zrovna v Ostravě se jí ovšem celkem daří. Vyhrála zde třikrát z devíti pokusů a častěji se radovala pouze na půdě Hradce Králové (5).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Zlín poprvé v sezoně padl dvakrát za sebou a nedal v těchto duelech ani gól. V útoku budou Ševci spoléhat na dlouhé auty. Žádný tým v lize tuto zbraň nepoužívá tak často jako oni (193).
  • Karviná zažívá nejproduktivnější ročník ve své ligové historii, dala už 28 gólů. Od začátku angažmá kouče Jarolíma má navíc slezský celek nejvíc střel na branku napříč ligou (35).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Provod zapsal minule proti Bohemians gól a asistenci a vyhoupl se na první místo ligové produktivity (3 góly a 6 asistencí). Má nakročeno k nejbodovější sezoně v ligové kariéře.
  • Slovácko si s novým trenérem Romanem Skuhravým před týdnem spravilo chuť vítězstvím proti Zlínu. V lize přitom na tříbodový zápis čekalo deset zápasů.

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Kouč Bohemians Veselý nikdy neměl horší vstup do sezony. V Ďolíčku urvali Klokani zatím jen dvě výhry, v obou případech proti týmům, které se v tabulce nacházejí pod nimi.
  • Teplice drží velmi dobrou venkovní bilanci. Na hřištích soupeřů neprohrály už pětkrát v řadě (1 výhra, 4 remízy), což je jejich nejdelší série od roku 2012 (7 utkání bez prohry).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Slovan nasázel v posledních třech kolech 13 gólů a od začátku listopadu je druhým nejúdernějším celkem v top 10 evropských ligách. Jen nizozemský Heracles dal o gól víc.
  • Sigma v minulém kole teprve podruhé v sezoně inkasovala dvakrát. V obou případech přitom šlo o venkovní remízu 2:2 na půdě pražského celku (Bohemians, Dukla).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Viktoria podruhé po sobě nevyhrála utkání, v němž vstřelila tři branky. Celkově se jí to stalo už potřetí v sezoně, čímž v tomto ohledu vyrovnala ligové maximum za jednu sezonu.
  • Mladá Boleslav má jen 13 bodů, v této fázi nejméně od sezony 2020/21 (10). Venkovní prostředí Středočechům vyhovuje, na cestách získali víc bodů (7) než doma (6).

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatelePřihlásit
  • Sparta má nejvyšší počet driblinků v šestnáctce soupeře (37), přičemž individuálním statistikám hráčů vévodí také Letenští – Lukáš Haraslín (11) a Albion Rrahmani (10).
  • Pardubice čekají na ligovou venkovní výhru už 23 utkání (6 remíz, 17 proher). Jde tak o vůbec nejhorší sérii na hřištích soupeře v klubové historii.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1695223:1432
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1675431:2226
7Karviná1681728:2925
8Hr. Králové1665527:2423
9Zlín1665519:1823
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Slovácko162598:2111
16Baník1624108:2010
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů