Pravděpodobné sestavy: Slavia znovu bez Kušeje, Sparta s Rrahmanim i Kadeřábkem
Chance Liga pokračuje o víkendu 17. kolem. Vedoucí Slavia nastoupí doma proti trápícímu se Slovácku a podle všeho v základní sestavě bude opět chybět Vasil Kušej. Sparta přivítá Pardubice, poslední Baník se bude chtít zvednout před vlastními fanoušky proti Dukle. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů?
- Hradec po 16 kolech nikdy nevstřelil tolik branek jako v tomto ročníku (27). Pouze dvakrát se zatím střelecky neprosadil, což je pro Votroky také nejlepší číslo v prvoligové historii.
- Jabloneckých 32 bodů v této fázi soutěže je třetí nejlepší bilance klubu v nejvyšší soutěži. Lépe na tom byl po šestnácti kolech pouze v sezonách 2020/21 (35) a 2014/15 (33).
- Baník prohrál pětkrát v řadě poprvé po téměř deseti letech a propadl se až na dno ligové tabulky, kde se ocitl naposledy v sezoně 2017/18. Na vstřelený gól navíc čeká už pět kol.
- Dukla v sezoně stále čeká na venkovní vítězství. Zrovna v Ostravě se jí ovšem celkem daří. Vyhrála zde třikrát z devíti pokusů a častěji se radovala pouze na půdě Hradce Králové (5).
- Zlín poprvé v sezoně padl dvakrát za sebou a nedal v těchto duelech ani gól. V útoku budou Ševci spoléhat na dlouhé auty. Žádný tým v lize tuto zbraň nepoužívá tak často jako oni (193).
- Karviná zažívá nejproduktivnější ročník ve své ligové historii, dala už 28 gólů. Od začátku angažmá kouče Jarolíma má navíc slezský celek nejvíc střel na branku napříč ligou (35).
- Provod zapsal minule proti Bohemians gól a asistenci a vyhoupl se na první místo ligové produktivity (3 góly a 6 asistencí). Má nakročeno k nejbodovější sezoně v ligové kariéře.
- Slovácko si s novým trenérem Romanem Skuhravým před týdnem spravilo chuť vítězstvím proti Zlínu. V lize přitom na tříbodový zápis čekalo deset zápasů.
- Kouč Bohemians Veselý nikdy neměl horší vstup do sezony. V Ďolíčku urvali Klokani zatím jen dvě výhry, v obou případech proti týmům, které se v tabulce nacházejí pod nimi.
- Teplice drží velmi dobrou venkovní bilanci. Na hřištích soupeřů neprohrály už pětkrát v řadě (1 výhra, 4 remízy), což je jejich nejdelší série od roku 2012 (7 utkání bez prohry).
- Slovan nasázel v posledních třech kolech 13 gólů a od začátku listopadu je druhým nejúdernějším celkem v top 10 evropských ligách. Jen nizozemský Heracles dal o gól víc.
- Sigma v minulém kole teprve podruhé v sezoně inkasovala dvakrát. V obou případech přitom šlo o venkovní remízu 2:2 na půdě pražského celku (Bohemians, Dukla).
- Viktoria podruhé po sobě nevyhrála utkání, v němž vstřelila tři branky. Celkově se jí to stalo už potřetí v sezoně, čímž v tomto ohledu vyrovnala ligové maximum za jednu sezonu.
- Mladá Boleslav má jen 13 bodů, v této fázi nejméně od sezony 2020/21 (10). Venkovní prostředí Středočechům vyhovuje, na cestách získali víc bodů (7) než doma (6).
- Sparta má nejvyšší počet driblinků v šestnáctce soupeře (37), přičemž individuálním statistikám hráčů vévodí také Letenští – Lukáš Haraslín (11) a Albion Rrahmani (10).
- Pardubice čekají na ligovou venkovní výhru už 23 utkání (6 remíz, 17 proher). Jde tak o vůbec nejhorší sérii na hřištích soupeře v klubové historii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu