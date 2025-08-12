Zámecká paní Davidová: Fialová trefa

Autor: as, sm
Biatlonistka Markéta Davidová vyrazila na svatbu.
Markétě to ohromně seklo.
Biatlonistka Markéta Davidová (28) si letos moc biatlonu neužila. V polovině loňského prosince ji potrápily ploténky, kvůli kterým se vrátila zpátky do závodů až v březnu a koncem stejného měsíce se podrobila operaci. Čekání na nadcházející sezónu si držitelka malého křišťálového glóbu za vytrvalostní závod krátí nejen u milovaných koní, ale také po boku přátel, kterým byla i hostem na svatbě.

Flintu si Markéta Davidová ráda ladí dorůžova, teď jí to náramně seklo ve fialové! Biatlonová šampionka zářila na svatbě své kamarádky, její fialové sexy šatečky se ukázaly být trefou do černého.

„Bylo to tak skvělý!“ pochvalovala si blonďatá kráska atmosféru na veselce , která se konala u zříceniny zámku Zvířetice.

Témata:  blesksportMarkéta DavidováZvířetice

