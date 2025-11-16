Předplatné

Boston zdolal Montreal, Pastrňák se Zachou asistovali. Hertl pečetil výhru Vegas

David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti MontrealuZdroj: ČTK / Graham Hughes
Bostonští David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z gólu v utkání proti Bostonu
David Pastrňák z Bostonu v šanci v utkání proti Montrealu
Tomáš Hertl z Las Vegas se raduje z gólu v utkání proti St. Louis Blues
Hvězda Bostonu David Pastrňák se raduje z gólu s českým parťákem Pavlem Zachou
David Pastrňák slaví výhru nad Torontem s brankářem Jeremym Swaymanem
David Pastrňák se raduje z jubilejního gólu proti Torontu
Boston Bruins oslavují vítězství poté, co David Pastrňák překonal hranici 400 gólů v NHL
Hokejový útočník David Pastrňák dvěma nahrávkami režíroval výhru Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Pod vítězství Bruins se podepsal také Pavel Zacha, který asistoval u vítězné branky Viktora Arvidssona. Osmý gól v sezoně dal útočník Vegas Tomáš Hertl.

První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křižnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre zápasu.

Druhý bod přidal ve 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský forvard Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.

Naopak Bruins zvítězili v osmém z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens jejichž prohru pouze ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.

Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331818
2.Connor McDavidEdmonton9213020-1
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526187
5.David PastrňákBoston11152620-4
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1212241815
10.Mark ScheifeleWinnipeg111324184

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils18851461:5227
2Carolina18841567:5325
3Boston20840868:6624
4Pittsburgh18904558:5022
5Rangers19732750:4722
6Islanders18732660:5822
7Ottawa19634664:6522
8Montreal18552660:6222
9Flyers18453651:5121
10Detroit18731756:5921
11Tampa17722652:4920
12Columbus18632756:5720
13Florida18811850:5419
14Washington18712851:4818
15Toronto19622967:7218
16Buffalo18424851:6416
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado181115174:4629
    2Dallas19933464:5427
    3Kings19644555:5524
    4Anaheim18831667:5823
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Edmonton20454762:7022
    9Vegas17715455:5021
    10Utah18731758:5521
    11Minnesota19624753:5920
    12San Jose19443856:6319
    13Vancouver19442956:6718
    14Nashville19424949:6616
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

