Boston zdolal Montreal, Pastrňák se Zachou asistovali. Hertl pečetil výhru Vegas
Hokejový útočník David Pastrňák dvěma nahrávkami režíroval výhru Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Pod vítězství Bruins se podepsal také Pavel Zacha, který asistoval u vítězné branky Viktora Arvidssona. Osmý gól v sezoně dal útočník Vegas Tomáš Hertl.
První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křižnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre zápasu.
Druhý bod přidal ve 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský forvard Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.
Naopak Bruins zvítězili v osmém z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens jejichž prohru pouze ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.
Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|18
|18
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|20
|-1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|17
|27
|19
|3
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|18
|7
|5.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|20
|-4
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|18
|8
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|17
|26
|19
|-5
|8.
|William Nylander
Toronto
|8
|18
|26
|16
|6
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|12
|12
|24
|18
|15
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|11
|13
|24
|18
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|2
Carolina
|18
|8
|4
|1
|5
|67:53
|25
|3
Boston
|20
|8
|4
|0
|8
|68:66
|24
|4
Pittsburgh
|18
|9
|0
|4
|5
|58:50
|22
|5
Rangers
|19
|7
|3
|2
|7
|50:47
|22
|6
Islanders
|18
|7
|3
|2
|6
|60:58
|22
|7
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|8
Montreal
|18
|5
|5
|2
|6
|60:62
|22
|9
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|10
Detroit
|18
|7
|3
|1
|7
|56:59
|21
|11
Tampa
|17
|7
|2
|2
|6
|52:49
|20
|12
Columbus
|18
|6
|3
|2
|7
|56:57
|20
|13
Florida
|18
|8
|1
|1
|8
|50:54
|19
|14
Washington
|18
|7
|1
|2
|8
|51:48
|18
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|18
|4
|2
|4
|8
|51:64
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|18
|11
|1
|5
|1
|74:46
|29
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Kings
|19
|6
|4
|4
|5
|55:55
|24
|4
Anaheim
|18
|8
|3
|1
|6
|67:58
|23
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Edmonton
|20
|4
|5
|4
|7
|62:70
|22
|9
Vegas
|17
|7
|1
|5
|4
|55:50
|21
|10
Utah
|18
|7
|3
|1
|7
|58:55
|21
|11
Minnesota
|19
|6
|2
|4
|7
|53:59
|20
|12
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|13
Vancouver
|19
|4
|4
|2
|9
|56:67
|18
|14
Nashville
|19
|4
|2
|4
|9
|49:66
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13