Hvězdná lyžařka Shiffrinová otevřeně: Boj s duševní nemocí!

Má za sebou krušné měsíce! Lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová (30) otevřeně přiznala, že po loňském vážném úrazu procházela peklem. Bojovala totiž s psychikou, což jí komplikovalo návrat na svahy.

Olympijská vítězka, která téměř neznala na svazích konkurenci. Jenže pro Američanku Shiffrinovou nastal průlomový moment v kariéře. Psal se 30. listopad roku 2024. V Killingtonu se spustila po trase závodu, jenže následoval vážný pád. Hned věděla, že je zle. „Cítila jsem se, jako by ve mně stále byly nože,“ popsala později bolest, která jí téměř paralyzovala.

Lékaři později přiznali, že jen těsně unikla smrti! Při pádu utrpěla velkou pohmožděninu a jen o milimetry bylo minuté tlusté střevo. Zůstala ležet na trati a jen ztěžka dýchala. Záchranáři se ji snažili udržet při vědomí, zatímco si přála, aby mohla zavřít oči. O dvanáct dní později musela podstoupit operaci a po šestitýdenním klidu se mohla vrátit do přípravy. Jenže...

Postavila se na lyže a najednou jakoby to nebyla ani ona sama. „Moje mysl věděla, co má dělat, ale tělo to nedokázalo,“ přiznala pro The Players Tribune. Několikrát přerušila trénink v jeho polovině. Bezdůvodně. „Je mi úplně jedno, jestli ještě někdy budu závodit,“ míhaly se jí černé myšlenky hlavou. Stále si představovala, že padá na různých svazích.

S terapeutem došla k závěru, že trpí na posttraumatickou stresovou poruchou. Tento stav se u ní mohl zrodit smrtí otce v roce 2020 a plíživě sílil vážným pádem snoubence Aleksandra Kildeho na začátku toku 2024. S její nehodou jen naplno propukl. Pomalými krůčky si ale našla cestu zpátky. „Byl to proces. Krok za krokem. Nikdo vám neřekne, kdy jste něco překonali,“ řekla již sebevědomě. Na konci ledna se vrátila k profesionálnímu slalomu. Skončila po zranění desátá. 23. února 2025 již slavila své sté vítězství ve Světovém poháru. Královna Mikaela!