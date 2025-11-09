Předplatné

ONLINE: Česko - Švýcarsko 4:0. Další využitá přesilovka! Od modré pálil Adámek

Čeští hokejisté v modrých dresech slaví trefu útočníka Filipa Chlapíka
Čeští hokejisté v modrých dresech slaví trefu útočníka Filipa ChlapíkaZdroj: ČTK / AP / Emmi Korhonen
Český útočník Filip Chlapík se raduje z gólu proti Švýcarsku
Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer na střídačce
Čeští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku
Čeští hokejisté se v modrých dresech chystají na zápas se Švýcarskem
5
Fotogalerie
iSport.cz
Reprezentace
Začít diskusi (0)

Dvě porážky a nula bodů. Českým hokejistům první podnik v olympijské sezoně příliš nevyšel, pořád ale může skončit vítězstvím. S Finskými hrami se v Tampere už od 12.00 loučí duelem se Švýcarskem. V závěrečném představení chce trenér Radim Rulík nepochybně vidět od svého výběru hlavně výkon na vyšší úrovni, než který podal proti Švédsku (1:3) a Finsku (2:4). Rozloučí se Češi s úvodní misí Euro Hockey Tour vítězně? Duel chytá Josef Kořenář. Kapitánem je ve svém 100. reprezentačním utkání Dominik Kubalík. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
40

Tabulka turnaje

1.Švédsko2200011:46
2.Švýcarsko210016:93
3.Finsko210015:53
4.Česko200023:70

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů