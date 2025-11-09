ONLINE: Česko - Švýcarsko 4:0. Další využitá přesilovka! Od modré pálil Adámek
Dvě porážky a nula bodů. Českým hokejistům první podnik v olympijské sezoně příliš nevyšel, pořád ale může skončit vítězstvím. S Finskými hrami se v Tampere už od 12.00 loučí duelem se Švýcarskem. V závěrečném představení chce trenér Radim Rulík nepochybně vidět od svého výběru hlavně výkon na vyšší úrovni, než který podal proti Švédsku (1:3) a Finsku (2:4). Rozloučí se Češi s úvodní misí Euro Hockey Tour vítězně? Duel chytá Josef Kořenář. Kapitánem je ve svém 100. reprezentačním utkání Dominik Kubalík. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tabulka turnaje
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:9
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0