Jak si aktuálně vedou útočníci Sparty: kdo se zadrhnul a komu by prospěl čas?
Brian Priske, Jaroslav Zelený i Pavel Kadeřábek vytáhli po remíze fotbalové Sparty s Rakówem v Konferenční lize totožné téma. Ofenziva drhne, což potvrzují také čísla, jen čtyři zásahy v posledních šesti duelech. V neděli se Letenští poměří doma s Teplicemi, potřebují příspěvek střelců. Jak si aktuálně vedou členové útočné vozby?
Lukáš Haraslín (29)
Zápasy: 17
Góly: 3
Asistence: 2
Kapitán se vrací po dvou zraněních. Nejprve měl potíže se svalem, poté si přivezl z reprezentačního srazu trable s kotníkem. Teď ho čeká další akce národního týmu a Priske je v napětí. „Nemáme je dva týdny pod kontrolou,“ podotkl po zápase s Rakówem. V něm ukázal Haraslín, jak může být zásadní, Sparta je s ním najednou nebezpečná.
Veljko Birmančevič (27)
Zápasy: 20
Góly: 8
Asistence: 2
I na něm je vidět, jak zašlapává formu porce zápasů, kterou má za sebou. „Má to na něj vliv, logicky. Ale on chce hrát pokaždé,“ pronesl Priske. I proto v posledních sedmi utkáních zapsal srbský bojovník a technik pouze jednu asistenci. Na výsledky Sparty to má samozřejmě zásadní dopad.
Jan Kuchta (28)
Zápasy: 22
Góly: 7
Asistence: 5
Za posledních deset duelů se trefil pouze jednou, podobně jako u Birmančeviče to má jasný dopad na sparťanské výsledky. Frustrace na něm byla znát. Nemá rád, když se ocitne mezi hráči na lavici, kam ho odsunul Albion Rrahmani. Nyní se vrací, přidal přístup, Letenští však potřebují také čísla.
Albion Rrahmani (25)
Zápasy: 23
Góly: 9
Asistence: 1
Další zaseknutý kanonýr. Naposledy se trefil v derby, od té doby nula. Přitom naskočil do sedmi střetnutí. Viditelně špatně se rozhoduje. Snaží se (asi pod dojmem skvělého vstupu do sezony) volit vlastní řešení, spolupracuje méně se spoluhráči. Z duelu s Rakówem navíc musel odstoupit kvůli nemoci.
John Mercado (23)
Zápasy: 14
Góly: 3
Asistence: 1
Proti Rakówu se vrátil na post levého wingbeka, na něm ve Spartě začínal. V mezidobí se velmi dobře ukazoval na pravém křídle či desítce podle sparťanského názvosloví. Levačkou si bral balony do středu, byl i produktivní, důležitý gól dal například na Baníku nebo proti Plzni. Jedna trefa za posledních šest vystoupení je však rovněž málo.
Kevin-Prince Milla (21)
Zápasy: 11
Góly: 2
Asistence: 0
Branky zatím střílel pouze v poháru, v němž se Sparta potkala s Karlovými Vary ze čtvrté ligy, tedy divize. Mladík se zatím neadaptoval na velký klub, což bylo znát také proti Rakówu. Podal poměrně slušný výkon ve hře (Priske ho klasicky chválil), v klíčových chvílích však selhal. Na devítku je nyní třetí volba.
Garang Kuol (21)
Zápasy: 4
Góly: 0
Asistence: 0
Mladá posila z Newcastlu měla být cestou do budoucna. Australan dorazil do Prahy po těžkých měsících, proto se od něj nečekalo tolik. Jenže při prvním startu v Hradci poměrně zaujal drzostí, technikou, tahem na bránu. Z levé strany je schopný - podobně jako Haraslín - vytvořit zajímavé pozice. Potřebuje čas.