Hertlův gól na Floridu nestačil. Edmonton odčinil debakl, první domácí výhra Rangers

Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hitu
Tomáš Hertl se oklepává po tvrdém hituZdroj: ČTK / AP / Ian Maule
Tomáš Hertl oslavuje gól s parťáky z Las Vegas
Ondřej Palát v utkání proti Islanders
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Český útočník Ondřej Palát
Ondřej Palát svou první trefou v sezoně překonal Jakuba Dobeše
ČTK, iSport.cz
NHL
Český útočník Tomáš Hertl svým šestým gólem v sezoně NHL jen zmírnil prohru hokejistů Vegas v zápase proti Floridě. Golden Knights podlehli obhájcům titulu 2:3 a protáhli čekání na výhru na tři zápasy. Hertl byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou utkání. První domácí výhry v sezoně se naopak dočkali newyorští Rangers, kteří v Madison Square Garden porazili Nashville 6:3.

Vegas v domácím duelu proti Floridě prohrávali po 40 minutách 0:2, v úvodu třetí třetiny se ale díky Hertlovi dostali na dostřel. Český útočník si našel vyražený puk před brankou a efektní rybičkou ho poslal za záda brankáře Sergeje Bobrovského.

Šestý Hertlův gól v sezoně Vegas nakonec k bodům nepomohl. Florida se zásluhou Sana Reinharta o pár minut později vrátila do dvoubrankového vedení a Vegas už jen snížili na 2:3.

Hertl odehrál přes 19 minut a s pěti pokusy mířícími na branku byl nejaktivnějším střelcem utkání. Český forvard se prosadil po třech zápasech, ve kterých vyšel bodově naprázdno, a vylepšil svou sezonní bilanci na 12 bodů (6+6). V pořadí nejproduktivnějších českých hokejistů si upevnil čtvrté místo za Martinem Nečasem (9+10), Davidem Pastrňákem (8+11) a Pavlem Zachou (4+10).

Rangers do osmého domácího zápasu v sezoně vstupovali s děsivou bilancí. Ze sedmi předchozích utkání před vlastními fanoušky získali jediný bod za prohru 5:6 v prodloužení se San Jose, proti Nashvillu si ale od úvodního buly šli za ukončením nelichotivé série.

Velký krok ke dvěma bodům udělali ve druhé třetině, kterou díky trefám Alexise Lafreniera, Artěmije Panarina a Willa Cuylla vyhráli rozdílem tří branek a dostali se do vedení 5:1. Panarin ve třetí třetině svým druhým gólem v zápase dodal Rangers jistotu. Nashvillu k bodům nepomohl ani hattrick Matthewa Wooda.

„Konečně jsem z nás cítil sebevědomí. Spadla z nás obrovská deka. Je hezké vidět naše fanoušky šťastné, takový pocit jsme v nové sezoně ještě nezažili. Je fajn z tribun konečně neslyšet bučení,“ oddechl si po zápase Panarin.

V sestavě newyorského celku po dvou zápasech chyběl český útočník Jaroslav Chmelař, který si v pátek v Detroitu odbyl premiéru v NHL.

Důležitá výhra pro Oilers

Edmonton odčinil sobotní debakl 1:9 s Coloradem, když na domácím ledě otočil zápas s Columbusem a vyhrál 5:4 v prodloužení. Víkendový duel s Coloradem Oilers vůbec nevyšel a i v duelu proti Blue Jackets domácí dlouho tahali za kratší konec. V zápase ani jednou nevedli, prohrávali 1:3 a 2:4, přesto se nakonec radovali z důležité výhry.

Obrat šest a půl minuty před třetí sirénou nastartoval svou druhou trefou v zápase Connor McDavid, který snížil na 3:4, a v čase 59:02 v oslabení srovnal rovněž dvougólový Jake Walman. Vítězství Oilers vystřelil po necelé minutě prodloužení Jack Roslovic.

V domácím zápase s New York Islanders ztratil lídr Východní konference z New Jersey. Devils, v jejichž dresu odehrál téměř 15 minut Ondřej Palát, padli 2:3 v prodloužení. K výhře nepomohlo ani 11 střel Jacka Hughese. Brankář Islanders David Rittich sledoval výhru svého týmu pouze ze střídačky.

