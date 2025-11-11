Kdo si pomohl k olympiádě? Kempný je téměř tutovka. Střelec a letec do útoku
Otázka z titulku byla vysoce aktuální před cestou na Finské hry. Po nich by měla znít upraveně. Ve smyslu: Kdo si i přes účast na skandinávském turnaji udržel šanci na únorové Hry? Vystoupení proti Švédsku a zejména Finsku přineslo pochybnosti či rozpaky, na druhou stranu Radim Rulík a jeho trenérský štáb nepřeberné množství alternativ nemá. Pokud tedy nepřehodnotí svůj pohled na úroveň či renomé AHL. Přes to všechno, jdeme na to…
Obránce
Michal Kempný (L, 35 let, Brynäs)
Aktuální šance podle Sportu: 80 %
Pokud se nezraní a jeho hru nezachvátí náhlá a nečekaná pohroma, nominace jej nemine. Kempný ve Švédsku našel novou chuť do hokeje i do normálního života. S rodinou se usadil v chalupě u moře, málo vídaný výstup z pražské komfortní zóny mu sedl na výbornou. Ve Spartě se tlačil do přesilovek, tahle role mu však není zcela přirozená. Defenzivnější pozice v reprezentaci mu sedí výrazně víc. Vzadu si pohlídá, co potřebuje, a sem tam předvede kvalitní výpad vpřed. S vysokou konzistencí, s minimem chyb. Úroveň svého hokeje ustálil na potřebném levelu a je na nejlepší cestě vyrazit do Milána. Hrál v Praze 2024, drží hůl nalevo, to jsou další podpůrné body.
Obránce
Filip Pyrochta (L, 29 let, Mladá Boleslav)
Aktuální šance podle Sportu: 55 %
Další ze zadáků, kteří se ocitají blíž finálnímu výběru než mimo něj. Jeho největší předností je rychlost a schopnost v kvapíku rozvíjet akce, měnit si pozice s útočníky, občas i udeřit. Dalším bonusem je držení hole v levé ruce, kde je v českém podání menší konkurence. Pyrochta absolvoval květnové mistrovství světa a Radima Rulíka nezklamal. Nemá zatím až takovou pozici jako Kempný, v tuhle chvíli se však patrně ocitá na virtuálním seznamu, byť po téhle akci se nijak zvlášť neposunul. Výkonnost by měl ještě potvrzovat, celkový dojem je, že v předchozí extraligové sezoně měl větší vliv na výsledky Bruslařů. Bylo by záhodno, kdyby se k tomu vrátil.
Obránce
Libor Hájek (L, 27 let, Pardubice)
Aktuální šance podle Sportu: 55 %
Nemá ve svém arzenálu jednu vysoce sofistikovanou zbraň, jíž by čněl nad ostatními. Ale když se to vezme z druhé strany a řešíte případné nedostatky, ani tam se o něm tolik nemluví. Hájkovou největší předností je solidnost a vyrovnanost ve všech aspektech hry. Někdy se zapomene a jde za ním gólové inkaso, jindy zase zaujme vysokojakostní ofenzivní akcí. Drží si solidní úroveň, což je pro hlavního kouče i jeho klíčového poradce Marka Židlického zásadní. Loni v Praze nezklamal, odvedl si svoje, což je velmi silný argument pro trenéry při konečném sestavování olympijského modelu. Ve stylu: Byl s námi na zlaté cestě a hraje pořád slušně, bereme…
Obránce
Tomáš Cibulka (L, 21 let, České Budějovice)
Aktuální šance podle Sportu: 50 %
Nešťastník listopadového výjezdu do Skandinávie. Ve 35. minutě prvního duelu v Ängelholmu si přivodil zranění, které jej okamžitě vyřadilo ze hry i z celých Finských her. Namísto do Tampere letěl v pátek do Prahy a pak spěchal na magnetickou rezonanci. Cibulka je velkým příslibem do budoucna a na mistrovství světa se s ním předběžně počítá. Ale pravý vrchol je v únoru, budějovický bek si na něj věří. Víra ve vlastní schopnosti je jeho silná stránka. Nicméně Radim Rulík v jeho případě potřebuje získat vnitřní jistotu, že akce EHT naprosto zvládá. V tomto případě bude klíčová prosincová akce v Curychu, tam se nejspíš rozhodne, zda se do Milána vyrazí na kanadské medvědy s Cibulkou, nebo bez něj.
Obránce
Radim Šimek (L, 33 let, Liberec)
Aktuální šance podle Sportu: 45 %
Když si trenéři u hráče skládají na jednu stranu plusy a na druhou minusy, u libereckého kapitána jistě berou v potaz nedávné fungování v zámoří – v NHL a AHL. Tam se Šimek naučil způsobům bránění světových hvězd, které evropští beci nemají tolik v merku a nevytáhnou na první dobrou funkční protizbraně. Šimek je výborný lídr a borec do kabiny, loni výborně stmelil utrápenou tygří kabinu. Právě naprostá spolehlivost a konzistentnost je tím, co má v jeho pracovním rejstříku váhu a co třeba někteří kolegové v takovém měřítku nenabízí. Finské hry mu vyšly slušně, ovšem nemá zdaleka nic jistého, také u něj by měl rozhodnout prosincový Curych. Možné minus? Hraje na pravé straně, kde mají přehršel jiných možností.
Obránce
Jan Košťálek (P, 30 let, Pardubice)
Aktuální šance podle Sportu: 40 %
Oproti jiným defenzivním kolegům má ztíženou pozici tím, že hraje napravo, kde najdete výraznější konkurenční prostředí počínaje Filipem Hronkem a Radkem Gudasem. Přidejte Jana Ruttu, jenž poslední roky NHL hrál a měl by se ukázat na příštím předvánočním podniku, plus tandem David Špaček – David Jiříček. Košťálkovi se v extralize tleská za jeho působivou renesanci, při níž píše téměř bod na zápas. Aby se do Milána dostal, potřebuje předvádět skvělou práci i na bojišti EHT. Čtvrteční duel se mu úplně nepovedl, hrubka na obranné modré s rychlým švédským výpadem na Josefa Kořenáře trenéry asi nepotěšila.
Útočník
Dominik Kubalík (L, 30 let, Zug)
Aktuální šance podle Sportu: 70 %
Hned při prvním duelu s Tre kronor se na jeho osvědčenou palbu spoléhalo, dostal se pořádně k jedné dobré ráně, leč minul. Kubalík je letec a střelec, který vám strašně pomůže, pokud má fazonu a potřebnou flow. Bez gólů logicky jeho prospěch padá níž. S Finy zazdil šanci, která je pro střelce jeho typu jako dělaná a on přihrával. Přesto setrval v zanícení a nakonec se prosadil. Pokud se mu nepřihodí malér, měl by jet. Takových zabijáků má Česko málo.
Útočník
Lukáš Sedlák (L, 32 let, Dynamo Pardubice)
Aktuální šance podle Sportu: 60 %
Jeho propojení s Romanem Červenkou trvá na klubovém i mezinárodním fóru desítky měsíců, je dané, neměnné a překvapilo by, kdy se osvědčeného spojení hlavní kouč vzdal. Faktem je, že průbojný centr neměl vysokou známku v první bitvě se Švédy, pokazil si ji dvěma vyloučeními a teď už je jedno, zda první mělo být, či nemělo. Prostě přišlo. Zkušený borec s velkou důvěrou koučů se toho musí vyvarovat a zároveň předvést produktivitu. Se „švýcarskými“ křídly Kubalíkem a Stránským hledal chemii, proti Finům to už bylo o něco lepší.
Útočník
Jakub Flek (L, 32 let, Kometa Brno)
Aktuální šance podle Sportu: 60 %
V extralize je k neudržení a Radim Rulík o něm mluví, že hraje fantasticky. To samo o sobě Fleka předurčuje k výjezdu na Hry. Koučova rétorika je daná: hráč s vynikajícími výsledky v extralize je pro nás víc než hráč s pár minutami na kontě v NHL. Nemluvě o AHL… Flek je gólový a navíc rychlý, což je důležitá a zcela zásadní kombinace na svižnou podívanou v Miláně, jaká se všeobecně očekává. Na turnaji však předvedl méně, než se předpokládalo. Vzhledem k výkonům v extralize už je na něj jiné měřítko, v tomhle směru se vrátil dozadu, chemie s Chlapíkem a Zohornou nefungovala.
Útočník
Matěj Stránský (P, 32 let, Davos)
Aktuální šance podle Sportu: 55 %
Eventuální jméno do třetí či čtvrté olympijské formace, chcete však vidět, že si pro to jde. Hladově, tvrdě, neúprosně, střemhlavě. Stránský si buduje špičkové jméno v NL, stal se kapitánem Davosu po legendárním Ambühlovi. Krása, gratulace. V oceňované švýcarské lize je nejlepším kanonýrem i vládcem produktivity. Také proto se od něj očekává, že si tyhle bomby převede i národního trikotu. Pokud je doručí, bude blízko, bez nich budou mít trenéři těžkou hlavu, zda do toho jít, či ne. Ale zase, byl už v Praze, možná dostane místo třináctého útočníka a čekatele na příležitost.
Útočník
Ondřej Beránek (L, 29 let, Karlovy Vary)
Aktuální šance podle Sportu: 40 %
Rádi byste jej ve hře cítili víc, podobně jako loni či předloni, kdy skvěle pomáhal v oslabení a zároveň nedovolenou rychlostí v obci boural obrany soupeřů. Navíc se stal králem extraligových kanonýrů, takže balíček jeho herních ctností byl téměř dokonalá. Příval energie z něj nyní zatím tolik nečiší, ale to se může rychle změnit. Snad. Pro letenku do Milána je však zapotřebí přidat k nynějšímu ještě něco navíc.
Útočník
Filip Chlapík (L, 28 let, Sparta Praha)
Aktuální šance podle Sportu: 40 %
Každoroční téma nominací na mistrovství světa a v drtivé většině případů vždy s negativním výsledkem. Radim Rulík v létě podotkl, že u sparťanského kapitána vnímá větší šance spíš na menším kluzišti, proto jej třeba nenominoval na poslední šampionát, kde se hrálo na širokých rozměrech. Chlapík se předvedl výborně v poslední partii se Švýcary, tohle přesně potřebuje. Nabrat sebedůvěru skórováním v reprezentaci, pak jde nahoru, hrabe i víc dozadu, což mu právě Rulík předloni vyčítal. Že obraně nedává tolik, co musí. Chlapík by mohl být kandidátem na pozici leváka na „olympijské“ přesilovce.
Mohou vás šokovat na poslední chvíli
Jakub Lauko (L, 25 let, Dynamo Pardubice)
V extralize v sedmi posledních utkáních nebodoval, naposledy před měsícem proti Spartě. Dohromady na 17 minulých gólech Pardubic neměl asistenční podíl, pak přijede na reprezentační akci a je autorem jediné trefy proti Švédsku z dolní čtvrté formace. Tohle nepodceňovat. Už při jarním testu před MS v nejcennějším dresu udeřil. Zatímco domácí soutěži si spíš hledá pravou parketu, v národním týmu ji má. Zvládá ji a přináší i bonusovou složku.
Mohou vás šokovat na poslední chvíli
Jáchym Kondelík (L, 25 let, Dynamo Pardubice)
Hráč, kterému Radim Rulík bezmezně věří. Jednak jeho charakteru, pak i herním záležitostem. Mistr světa z Prahy odvádí příkladnou práci zejména v oslabení, v tom se vyloženě našel, tohle vždycky potřebujete. Hráče, kterému černá práce voní a baví jej přinášet servis ostatním. V případě souhry různých okolností (zranění, nemoc) se Kondelíkovo jméno může dostat od finální hry.