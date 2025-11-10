Jágrovo podnikání s »trávou« vyhořelo: Proč zavřel krám?
Na začátku hokejový bůh Jaromír Jágr (53) pravil: „Nechtít to nejlepší není hřích, jen chyba. JJ68 je tu pro to, abyste už nechybovali.“ Tak kde se stala chyba, Jardo?!
Slavný útočník s číslem 68 a nyní už menšinový vlastník Kladna rozjel na konci května 2022 byznys s konopnými produkty pod vlastní značkou tvořenou z jeho iniciál a numera na dresu. Jágr krémy, oleje, nanonáplasti či potravinové doplňky s obsahem CBD (nepsychoaktivního kanabinoidu získaného z kytek marihuany) nabízel s tím, že zboží sám vyzkoušel.
S 1921 body nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL, jenž v dresu extraligových Rytířů kroutí už 38. sezonu v profesionálním hokeji, si pochvaloval zejména lepší spánek. „Když to pomáhá mně, tak věřím, že by to mohlo pomoci i někomu jinému,“ vysvětlil »Džegr«, který zapojil do podnikání i svou lásku Dominiku Branišovou (31).
Ale teď fanouškům nedá spát, proč e-shop JJ68 už nějakou dobu hlásí: „Obchod byl ukončen.“ Ani jinde už nejsou Jágrovy olejíčky s »trávou« k mání. Sociální sítě naposledy lákaly na halloweenské slevy – jenže už loni. „E-shop uzavřel prodejce. Konkrétní důvody nevíme, ty nám nikdo nesděluje,“ napsal Blesku provozovatel internetového obchodu. Kápne někdy božskou i Jarda?!
Kolik z toho káplo?
Vysnil si, že »JJ68« mu zaplní díru po konci hokejové kariéry. Realita všedního dne je však pro Jaromíra Jágra poněkud jiná. Kšefty se zbožím z konopí spadaly pod fi rmu Jágr team, kterou formálně řídí Jardova maminka Anna (78) a sestra Jitka. A
zdaleka nevynáší tolik jako úspěšný velkoobchod s hokejovou výstrojí. Při pohledu do účetnictví je znatelný loňský propad tržeb za CBD o 700 tisíc kaček! I tak loni káplo Jágrovým ze zisku společnosti 10 milionů. A třeba, až jednou Jarda už nebude na ledě, půjdou prodeje »trávy« zase nahoru...
TRŽBY ZA CBD