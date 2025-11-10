Jágrovo podnikání s »trávou« vyhořelo: Proč zavřel krám?

Autor: mib
Co vedlo ke konci e-shopu Jaromíra Jágra?
E-shop je už nějakou dobu nefunkční.
Dominika obstarávala vyřizování objednávek z e-shopu a pod palcem měla i marketing a reklamu.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Pár se z představení nových produktů původně těšil. Obchod byl ale ukončen.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Pár se z představení nových produktů původně těšil. Obchod byl ale ukončen.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Jaromír Jágr zkoušel byznys s konopnými produkty, nakonec těžce narazil.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Legendární hokejista Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr se svou láskou Dominikou.
Pár se z představení nových produktů původně těšil. Obchod byl ale ukončen.

Na začátku hokejový bůh Jaromír Jágr (53) pravil: „Nechtít to nejlepší není hřích, jen chyba. JJ68 je tu pro to, abyste už nechybovali.“ Tak kde se stala chyba, Jardo?!

Slavný útočník s číslem 68 a nyní už menšinový vlastník Kladna rozjel na konci května 2022 byznys s konopnými produkty pod vlastní značkou tvořenou z jeho iniciál a numera na dresu. Jágr krémy, oleje, nanonáplasti či potravinové doplňky s obsahem CBD (nepsychoaktivního kanabinoidu získaného z kytek marihuany) nabízel s tím, že zboží sám vyzkoušel.

S 1921 body nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL, jenž v dresu extraligových Rytířů kroutí už 38. sezonu v profesionálním hokeji, si pochvaloval zejména lepší spánek. „Když to pomáhá mně, tak věřím, že by to mohlo pomoci i někomu jinému,“ vysvětlil »Džegr«, který zapojil do podnikání i svou lásku Dominiku Branišovou (31).

Ale teď fanouškům nedá spát, proč e-shop JJ68 už nějakou dobu hlásí: „Obchod byl ukončen.“ Ani jinde už nejsou Jágrovy olejíčky s »trávou« k mání. Sociální sítě naposledy lákaly na halloweenské slevy – jenže už loni. „E-shop uzavřel prodejce. Konkrétní důvody nevíme, ty nám nikdo nesděluje,“ napsal Blesku provozovatel internetového obchodu. Kápne někdy božskou i Jarda?!

Kolik z toho káplo?

Vysnil si, že »JJ68« mu zaplní díru po konci hokejové kariéry. Realita všedního dne je však pro Jaromíra Jágra poněkud jiná. Kšefty se zbožím z konopí spadaly pod fi rmu Jágr team, kterou formálně řídí Jardova maminka Anna (78) a sestra Jitka. A

zdaleka nevynáší tolik jako úspěšný velkoobchod s hokejovou výstrojí. Při pohledu do účetnictví je znatelný loňský propad tržeb za CBD o 700 tisíc kaček! I tak loni káplo Jágrovým ze zisku společnosti 10 milionů. A třeba, až jednou Jarda už nebude na ledě, půjdou prodeje »trávy« zase nahoru...

TRŽBY ZA CBD

ROKTRŽBA
2022947 tis. Kč
20231203 tis. Kč
2024503 tis. Kč

 

E-shop je už nějakou dobu nefunkční.
E-shop je už nějakou dobu nefunkční.
Témata:  blesksportJaromír JágrKladnopodnikáníTrávaDominika BranišováNational Hockey Leaguelední hokej

Související články



Články odjinud