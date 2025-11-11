Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák útočí na velkou metu, Nečas proti Dostálovi. Návrat Jiříčka

Zasloužená smlouva pro Nečase, Ducks chytili začátek. Trenér Q? Některé věci se nemění, říká Gudas • Zdroj: isportTV
Hokejová hvězda David Pastrňák.
Martin Nečas podepsal v Coloradu nový osmiletý kontrakt
David Pastrňák se trefil proti Torontu
Český obránce ve služnách Vancouveru Filip Hronek
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Martin Nečas oslavuje gól parťáka z Colorada Cala Makara
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Největší současná česká hvězda v NHL může v noci dosáhnout velkého milníku. David Pastrňák se v dresu Bostonu proti Torontu pokouší dosáhnout hranice 400. gólu v lize, na kterou mu schází jediná trefa. Bodovou produkci se pokouší zvýšit i Martin Nečas v sestavě Colorada proti Anaheimu, za který chytá Lukáš Dostál. V akci jsou z Čechů také útočník Adam Klapka, obránce Filip Hronek a navrátilec do sestavy Minnesoty David Jiříček. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.844.182.2Detail
LIVE
--Tipsport2.624.22.36Detail
LIVE
--Tipsport2.324.152.68Detail
LIVE
--Tipsport2.044.183.16Detail
LIVE
--Tipsport2.124.093.05Detail
LIVE
--Tipsport1.784.53.85Detail
LIVE
--Tipsport1.684.624.32Detail
LIVE
--Tipsport2.684.012.37Detail
LIVE
--Tipsport2.334.192.65Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1415291613
2.Leo CarlssonAnaheim1015251511
3.Connor BedardChicago916251610
4.Macklin CelebriniSan Jose101424167
5.Connor McDavidEdmonton7172417-4
6.William NylanderToronto81523136
7.Kirill KaprizovMinnesota10122217-3
8.Jack EichelVegas81422158
9.Cale MakarColorado616221612
10.Wyatt JohnstonDallas11102116-5

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils16831454:4723
2Carolina15830459:4222
3Montreal15552357:4722
4Pittsburgh17903557:4821
5Boston17640757:5620
6Ottawa16533557:5819
7Tampa15622546:4118
8Flyers15442543:3918
9Islanders16712653:5318
10Rangers17622741:4318
11Detroit16630746:5118
12Toronto16621759:6017
13Florida16711743:4817
14Washington15611742:3815
15Columbus15521748:5015
16Buffalo15414641:4914
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado16915164:4225
    2Anaheim15831363:4623
    3Dallas16723449:5121
    4Chicago16713553:4119
    5Winnipeg15810647:3918
    6Vegas15614448:4518
    7Utah16630751:5018
    8Seattle Kraken15434439:4418
    9Kings16434545:5118
    10Edmonton17434652:6118
    11San Jose16433653:5617
    12Minnesota17523750:5717
    13Vancouver17441850:5817
    14Nashville18414947:6514
    15St. Louis16503844:6313
    16Calgary173121136:5510

