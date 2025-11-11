NHL ONLINE: Pastrňák útočí na velkou metu, Nečas proti Dostálovi. Návrat Jiříčka
Zasloužená smlouva pro Nečase, Ducks chytili začátek. Trenér Q? Některé věci se nemění, říká Gudas • Zdroj: isportTV
Největší současná česká hvězda v NHL může v noci dosáhnout velkého milníku. David Pastrňák se v dresu Bostonu proti Torontu pokouší dosáhnout hranice 400. gólu v lize, na kterou mu schází jediná trefa. Bodovou produkci se pokouší zvýšit i Martin Nečas v sestavě Colorada proti Anaheimu, za který chytá Lukáš Dostál. V akci jsou z Čechů také útočník Adam Klapka, obránce Filip Hronek a navrátilec do sestavy Minnesoty David Jiříček. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|15
|29
|16
|13
|2.
|Leo Carlsson
Anaheim
|10
|15
|25
|15
|11
|3.
|Connor Bedard
Chicago
|9
|16
|25
|16
|10
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|14
|24
|16
|7
|5.
|Connor McDavid
Edmonton
|7
|17
|24
|17
|-4
|6.
|William Nylander
Toronto
|8
|15
|23
|13
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|10
|12
|22
|17
|-3
|8.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|14
|22
|15
|8
|9.
|Cale Makar
Colorado
|6
|16
|22
|16
|12
|10.
|Wyatt Johnston
Dallas
|11
|10
|21
|16
|-5
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|16
|8
|3
|1
|4
|54:47
|23
|2
Carolina
|15
|8
|3
|0
|4
|59:42
|22
|3
Montreal
|15
|5
|5
|2
|3
|57:47
|22
|4
Pittsburgh
|17
|9
|0
|3
|5
|57:48
|21
|5
Boston
|17
|6
|4
|0
|7
|57:56
|20
|6
Ottawa
|16
|5
|3
|3
|5
|57:58
|19
|7
Tampa
|15
|6
|2
|2
|5
|46:41
|18
|8
Flyers
|15
|4
|4
|2
|5
|43:39
|18
|9
Islanders
|16
|7
|1
|2
|6
|53:53
|18
|10
Rangers
|17
|6
|2
|2
|7
|41:43
|18
|11
Detroit
|16
|6
|3
|0
|7
|46:51
|18
|12
Toronto
|16
|6
|2
|1
|7
|59:60
|17
|13
Florida
|16
|7
|1
|1
|7
|43:48
|17
|14
Washington
|15
|6
|1
|1
|7
|42:38
|15
|15
Columbus
|15
|5
|2
|1
|7
|48:50
|15
|16
Buffalo
|15
|4
|1
|4
|6
|41:49
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|16
|9
|1
|5
|1
|64:42
|25
|2
Anaheim
|15
|8
|3
|1
|3
|63:46
|23
|3
Dallas
|16
|7
|2
|3
|4
|49:51
|21
|4
Chicago
|16
|7
|1
|3
|5
|53:41
|19
|5
Winnipeg
|15
|8
|1
|0
|6
|47:39
|18
|6
Vegas
|15
|6
|1
|4
|4
|48:45
|18
|7
Utah
|16
|6
|3
|0
|7
|51:50
|18
|8
Seattle Kraken
|15
|4
|3
|4
|4
|39:44
|18
|9
Kings
|16
|4
|3
|4
|5
|45:51
|18
|10
Edmonton
|17
|4
|3
|4
|6
|52:61
|18
|11
San Jose
|16
|4
|3
|3
|6
|53:56
|17
|12
Minnesota
|17
|5
|2
|3
|7
|50:57
|17
|13
Vancouver
|17
|4
|4
|1
|8
|50:58
|17
|14
Nashville
|18
|4
|1
|4
|9
|47:65
|14
|15
St. Louis
|16
|5
|0
|3
|8
|44:63
|13
|16
Calgary
|17
|3
|1
|2
|11
|36:55
|10