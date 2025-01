Adorace Mussoliniho nevadila, Lazio vyhodilo sokolníka až za video penisu

Itálie, nebo alespoň Řím, řeší skandál. Jedna z dlouholetých tváří tamního Lazia v klubu končí za kuriózních okolností. Tradiční celek se rozhodl vyhodit sokolníka Juana Bernabého poté, co na sociálních sítích zveřejnil video svého penisu poté, co podstoupil operaci implantátu, který mu má „zlepšit sexuální život.“ Španěl, působící v klubu čtrnáct let, přitom i v minulosti působil jako kontroverzní postava, hlásil se k odkazu Mussoliniho či diktátora Franca.