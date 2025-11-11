Lulea - Kometa 6:1. Výprask bez opor v osmifinále LM. Sešup spustila výměna gólmana
Hokejisté brněnské Komety v prvním zápase osmifinále play off Ligy mistrů prohráli 1:6 na ledě švédského šampiona Luley a do domácí odvety půjdou za týden s velkou ztrátou. Úřadující český mistr se do Skandinávie vypravil téměř bez všech opor, i tak ale v duelu až do druhé třetiny vedl. Zlom v utkání nastal ve třetí dvacetiminutovce, kdy gólmana Gašpera Krošelje vystřídal mladík Jan Ondráček, jemuž domácí celek nasázel pět branek.
Duel v Brně se hraje příští týden v úterý od 18:00. Postupující celek narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Ilves Tampere - Bremerhaven.
Kometa nastoupila vedle zraněných beků Brandona Davidsona, Filipa Krále a útočníka Arttua Ilomäkiho i bez brankáře Aleše Stezky, zadáků Marka Ďalogy, Michala Gulašiho, Rhetta Hollanda, Jana Ščotky, Libora Zábranského a forvardů Lukáše Cingela, Jakuba Fleka, Kristiána Pospíšila, Šimona Stránského, Adama Zbořila a bratrů Hynka a Tomáše Zohornových.
Vypomohli naopak z první ligy beci Michal Furch z Třebíče a František Němec z Poruby, z juniorky zadák Jan Jurný a osmnáctiletý útočník Jan Brabenec, který v A-týmu debutoval.
Vstup do utkání hostů vyšel a po 104 sekundách se dostali do vedení. Zpoza levého kruhu se trefil do protějšího horního rohu branky Matteuse Warda Moravec. Dvacetiletý syn stejnojmenného olympijského vítěze z Nagana a dvojnásobného mistra světa si polepšil ve druhém duelu v Lize mistrů už na tři branky. Další nebezpečnou střelu vyslal Jan Ekrt. Kometa odolávala domácím a ubránila se i při vyloučení Jakuba Kosa.
Po 69 vteřinách druhé části bylo vyrovnáno. Přihrávka Erika Gustafssona se od brusle Filipa Erikssona odrazila před Levtchiho, který jej bekhendem poslal do odkryté branky. Gasper Krošelj potom kryl příležitost Pontuse Själina a poradil si i se pokusem Einara Emanuelssona. V 37. minutě pomohla po střele Davida Granberga Kometě tyč.
Do třetí třetiny nahradil Krošelje Jan Ondráček a hned po 50 sekundách mu pomohla tyč po pokusu Frederica Allarda. Warda prověřil Brendan O'Donnell. V čase 45:03 otočil skóre střelou z levého kruhu Hakansson. Ve 49. minutě zužitkoval přihrávku Jespera Sellgrena v přečíslení O'Neill.
Za 72 sekund po objetí branky nahodil puk bekhendem Nurmi a Furch si jej srazil bruslí za Ondráčka. V 56. minutě po dalším přečíslení zužitkoval O'Neilovu přihrávku Shinnimin. Snížit mohl Ekrt, ale Wardovi pomohla tyč. Čtyři sekundy před koncem ještě více snížil šance Komety na čtvrtfinále Själin, který ze vzduchu trefil Hakanssonův pas.