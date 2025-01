Sparta - Inter 0:1. Rozhodl Martínez, Pražané definitivně ze hry o postup

I bláhová naděje je pryč. Sparta už nemůže ani teoreticky proniknout do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Doma totiž padla s Interem Milán 0:1, přitom jedině vítězství by ji udrželo jakžtakž ve hře. Poslední duel největší soutěže čeká Letenské příští středu v Leverkusenu.

Hořké vzpomínky na druhou půli podzimu a prohry v Lize mistrů, zejména drtivý propadák s Atlétikem Madrid či příděl na stadionu Manchesteru City, přinutily Spartu nasadit opatrný mód, dokonce sáhla ke změně rozestavení.

Proti Interu, dalšímu gigantovi, který vloni děsivě zničil soky v italské Serii A, vyhrál ji s devatenáctibodovým náskokem, byl pragmatismus na místě. Ale pozor, ve druhé půli Letenští přidali na odvaze.

Na bod to však nestačilo, mančaft Simone Inzaghiho, někdejšího souputníka Pavla Nedvěda z Lazio Řím, si odvezl, pro co přijel. Duel ovládl díky trefě šéfa a šampiona.

Nutno říct, že hosté nemuseli spěchat, hnát se za góly. K vítězství se přiblížili velmi brzy. Kapitán Lautaro Martínez v tu chvíli ukázal, proč má v životopise titul mistra světa s Argentinou, proč byl v Kataru součástí grupy podporující Lionela Messiho.

Zásadní vliv měl navíc na celou akci, nejen na zakončení, k němuž se nakonec už ve 12. minutě propracoval. Inter nejprve využil technického nedorazu Veljka Birmančeviče, jenž si v kritickém prostoru před vlastní šestnáctkou šlápl při zpracování na balon. Kouli ihned ukořistili hosté a Martínez prudkou přihrávkou takzvaně otočil hru na levou stranu.

Odtud odcentroval potetovaný svalovec Federico Dimarco a Argentinec v dresu s krátkými rukávy a rukavicemi pálil z voleje z prakticky neřešitelného úhlu. Přesto se báječně trefil. Míč navíc nejdříve napálil do země, od té se odrazil do břevna a do sítě. Peter Vindahl mohl s klasickým „koníčkem“ těžko něco dělat.

Přes nepříznivý stav se domácí nikam nehnali. Zaměřili se na defenzivu, což ostatně predikoval před jarem trenér Lars Friis. Velmi často je stejně jako na soustředění v Marbelle dirigoval od lajny asistent Michal Vávra.

Sparťané v obraně drželi formaci 5 – 3 – 2, z níž se při napadání vydával na pomoc dvěma útočníkům střední záložník Lukáš Sadílek. Na soupeře příliš netlačila, byla si vědoma jeho technické převahy. Spíše se snažila uzavírat prostory, což se jí s výjimkou gólu a dalších dvou situací, kdy hosté pálili ze šestnáctky nad, v první půli dařilo. Směrem do ofenzivy si domácí vytvořili jednu možnost, Birmančevič střílel po Sadílkově centru po zemi, ale neumístil ránu do nebezpečného místa.

Ve druhé půli sparťané přidali na snaze vyrovnat – tedy nejen neinkasovat. Zápas se rozjel do mnohem poutavějšího tempa. Birmančevič, jemuž v útoku prakticky nepomáhal viditelně nesoustředěný Victor Olatunji, pálil ze strany – Yann Sommer však zasáhl. Domácí se dostali i do několika závarů, favorit dokonce zjednodušil hru a odkopával.

Na druhou stranu se mu otvíraly šance k brejkům, které však neproměňoval. Zaprvé byl nepřesný, nedůrazný (dokonce i Martínez!), zadruhé velmi slušně chytal Vindahl. I proto došla Sparta k poměrně přijatelnému výsledku.