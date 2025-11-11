Největší Nezmarovo terno? Produktivní Mahmič jako Diouf, podepsal agentuře…
Má ránu jak z děla, to poznal i brankář Jakub Lapeš. Karvinský gólman marně sahal po tvrdé střele zpoza vápna od Ermina Mahmiče, nového tahouna Slovanu Liberec. Stále teprve dvacetiletý Rakušan pak přidal ještě jeden zářez a asistenci; celkem je tak v lize na bilanci 5+1. To je i historicky mezi mladými cizinci výjimečné. Cenovka ofenzivního záložníka rapidně poroste, už teď začíná být jisté, že Jan Nezmar udělal přestupové terno. Zadarmo.
Už v létě se tušilo, že na stadion U Nisy dorazilo zajímavé jméno. Ale Mahmič měl na konci srpna ze sedmi zápasů odehraných pouhých 64 minut. V základní sestavě nebyl ani jednou. Proč? „S kondičním trenérem pracovali na aspektu, který úplně nechci prozrazovat,“ popisoval tehdy Sportu Radoslav Kováč.
Jinak ale v jeho nadstandardní schopnosti plně v Liberci věřili. Mezi ty patří kopací technika, zahrávání standardek a práce v meziprostoru. Kondici i mezery v bránění každopádně už rakouská desítka dohnala a v posledních týdnech trápí tuzemské defenzivy.
Plán, že nahradí Denise Višinského, se naplňuje - nejlepší střelec minulé sezony dokončil průlomový ročník na bilanci 9+0, Mahmič je už nyní s šesti body na dvou třetinách této bilance. A zřejmě bude pokračovat, nikdo v lize zdaleka nestřílí tak často jako on (4 pokusy na 90 minut hry).
Nejvíce to pocítila Karviná, kde stačilo mladíkovi jen 45 minut k tomu, aby se stal mužem zápasu. A přitom nebyl stoprocentní, v týdnu se potýkal s mírnými zdravotními limity, tak mu i s ohledem na nominaci do rakouské reprezentace do 21 let dali trenéři ulevit a stáhli ho ze hřiště o pauze.
„Když střídá, není rád, ale přijal to, mluvili jsme s ním o tom. Klube se z něj skvělý fotbalista, to sami vidíte - výborná střela, neustálé rozběhy za obranu, práce mezi řadami. Na to jak je mladý, má ohromný vliv na hru,“ chválil Radoslav Kováč
Mahmič se svým výkonem stal čtvrtým nejmladším cizincem, který se v české lize dostal na milník pěti branek. Před něj se řadí El Hadji Malick Diouf, Rafiu Durosinmi a Anes Haurdič, bývalý záložník Jablonce, který je stejně jako Mahmič bosenského původu. Alespoň tato tři jména datová společnost Opta, jejíž databáze ale sahá jen do roku 2008, registruje. Nový liberecký tahoun ale pět gólů zvládl v rekordním čase 12 zápasů.
Nejmladší cizinci s pěti góly v české lize
Kde
V kolika letech
Za kolik zápasů
El Hadji Malick Diouf (Slavia)
19 let, 264 dní
13
Rafiu Durosinmi (Karviná, Plzeň)
20 let, 125 dní
30
Anes Haurdič (Jablonec)
20 let, 230 dní
50
Ermin Mahmič (Liberec)
20 let, 240 dní
12
Na specializovaném webu Transfermarkt se hodnota hráče drží nad hranicí 8 milionů korun. Při další aktualizaci stoprocentně násobně vystřelí. Nominace do jedenadvacítky Rakouska je velký milník, vždyť v sestavě jsou už i tahouni Lens, Gentu, Wolfsbergeru či Salcburku. Skauti zpozorní.
V kuloárech se proslýchá, že stejně jako v případě stopera Angeho N’Guessana už je Slovan ochotný připlácnout na Mahmiče cenovku