Nečas jede dál, už je druhý mezi střelci NHL! Asistence Hronka i Hertla
Hokejový útočník Martin Nečas gólem do prázdné branky pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad NY Islanders a s 13 přesnými zásahy je druhým nejlepším střelcem NHL. Obránce Filip Hronek dvěma nahrávkami pomohl Vancouveru k výhře 6:2 na ledě Tamy Bay. Asistoval také útočník Tomáš Hertl, hokejisté Vegas ale v Minnesotě prohráli 2:3 v prodloužení.
Hronek si oba body připsal ve třetí třetině, ve které Vancouver pěti góly otočil skóre z 1:2 na 6:2. Český bodoval po dvouzápasové pauze a s 11 asistencemi patří mezi dvacítku nejlepších obránců v lize.
V čase 45:51 se rodák z Hradce Králové zapojil do akce, kterou zakončil Drew O'Connor gólem na 4:2 a pomohl tak Vancouveru k bleskovému obratu. Na otočku z 1:2 na 4:2 stačilo hostujícím Canucks pouhých 100 sekund.
Domácí Lightning se z tvrdého direktu nevzpamatovali a ve zbytku zápasu dostali ještě dva góly. Branku na 5:2 připravil opět Hronek, jehož střelu od modré čáry protečoval za brankáře Jonase Johanssona útočník Mackenzie MacEachern.
Jednatřicetiletý Kanaďan se v NHL prosadil poprvé od února 2021, kdy ještě v barvách St. Louis pomohl k divoké výhře 7:6 nad San Jose.
Canucks ještě bez českého centra Davida Kämpfa, který na západě Kanady podepsal smlouvu do konce ročníku, ukončili třízápasovou sérii proher. Lightning prohráli teprve potřetí z posledních 11 zápasů.
Nedaří se hokejistům Vegas. Golden Knights v nedělním programu podlehli Minnesotě 2:3 v prodloužení a z posledních šesti zápasů vyhráli jediný. Ani špatná forma týmu ale nepřipravila o bodovou sérii útočníka Hertla.
Český centr v přesilové hře připravil gól na 1:1 a bodoval ve čtvrtém zápase za sebou. S 15 body za osm branek a sedm nahrávek je odchovanec pražské Slavie čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL.
Druhé místo mezi českými hokejisty drží Nečas, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral o deset bodů víc než Hertl. Svůj 25. bod si připsal v závěru zápasu proti NY Islanders, kdy trefil prázdnou branku a gólem na 3:1 pojistil šestou výhru Colorada v řadě.
Nečas se prosadil potřinácté v sezoně a spolu s Leonem Draisaitlem a Colem Caufieldem se dělí o pozici druhého nejlepšího střelce ligy. Na vedoucího spoluhráče Nathana MacKinnona ztrácí jedinou branku.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|14
|19
|33
|19
|19
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|9
|21
|30
|20
|-1
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|10
|17
|27
|19
|3
|4.
|Leo Carlsson
Anaheim
|11
|15
|26
|18
|7
|5.
|David Pastrňák
Boston
|11
|15
|26
|20
|-4
|6.
|Connor Bedard
Chicago
|10
|16
|26
|18
|8
|7.
|Mikko Rantanen
Dallas
|9
|17
|26
|19
|-5
|8.
|William Nylander
Toronto
|8
|18
|26
|16
|6
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|12
|25
|19
|16
|10.
|Cale Makar
Colorado
|6
|19
|25
|19
|17
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|18
|8
|5
|1
|4
|61:52
|27
|2
Carolina
|18
|8
|4
|1
|5
|67:53
|25
|3
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|4
Boston
|20
|8
|4
|0
|8
|68:66
|24
|5
Detroit
|19
|8
|3
|1
|7
|58:60
|23
|6
Rangers
|20
|7
|3
|2
|8
|51:49
|22
|7
Islanders
|19
|7
|3
|2
|7
|61:62
|22
|7
Ottawa
|19
|6
|3
|4
|6
|64:65
|22
|9
Montreal
|18
|5
|5
|2
|6
|60:62
|22
|10
Flyers
|18
|4
|5
|3
|6
|51:51
|21
|11
Columbus
|18
|6
|3
|2
|7
|56:57
|20
|11
Tampa
|18
|7
|2
|2
|7
|54:55
|20
|13
Florida
|18
|8
|1
|1
|8
|50:54
|19
|14
Washington
|18
|7
|1
|2
|8
|51:48
|18
|15
Toronto
|19
|6
|2
|2
|9
|67:72
|18
|16
Buffalo
|18
|4
|2
|4
|8
|51:64
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|19
|12
|1
|5
|1
|78:47
|31
|2
Dallas
|19
|9
|3
|3
|4
|64:54
|27
|3
Kings
|19
|6
|4
|4
|5
|55:55
|24
|4
Anaheim
|18
|8
|3
|1
|6
|67:58
|23
|5
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|5
|4
|49:50
|23
|6
Chicago
|18
|8
|1
|4
|5
|59:47
|22
|7
Winnipeg
|18
|9
|2
|0
|7
|59:50
|22
|8
Vegas
|18
|7
|1
|6
|4
|57:53
|22
|9
Minnesota
|20
|6
|3
|4
|7
|56:61
|22
|10
Edmonton
|20
|4
|5
|4
|7
|62:70
|22
|11
Utah
|18
|7
|3
|1
|7
|58:55
|21
|12
Vancouver
|20
|5
|4
|2
|9
|62:69
|20
|13
San Jose
|19
|4
|4
|3
|8
|56:63
|19
|14
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|15
St. Louis
|19
|6
|0
|4
|9
|53:75
|16
|16
Calgary
|20
|4
|1
|3
|12
|43:62
|13