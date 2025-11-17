Předplatné

Nečas jede dál, už je druhý mezi střelci NHL! Asistence Hronka i Hertla

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda • Zdroj: isport.cz
Vancouver porazil Tampu
Vancouver porazil Tampu
Vancouver porazil Tampu
Vancouver porazil Tampu
Hokejistům Pittsburghu se odveta ve Stockholmu vydařila, Nashville porazili 4:0
Hokejistům Pittsburghu se odveta ve Stockholmu vydařila, Nashville porazili 4:0
Hokejistům Pittsburghu se odveta ve Stockholmu vydařila, Nashville porazili 4:0
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Hokejový útočník Martin Nečas gólem do prázdné branky pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad NY Islanders a s 13 přesnými zásahy je druhým nejlepším střelcem NHL. Obránce Filip Hronek dvěma nahrávkami pomohl Vancouveru k výhře 6:2 na ledě Tamy Bay. Asistoval také útočník Tomáš Hertl, hokejisté Vegas ale v Minnesotě prohráli 2:3 v prodloužení.

Hronek si oba body připsal ve třetí třetině, ve které Vancouver pěti góly otočil skóre z 1:2 na 6:2. Český bodoval po dvouzápasové pauze a s 11 asistencemi patří mezi dvacítku nejlepších obránců v lize.

V čase 45:51 se rodák z Hradce Králové zapojil do akce, kterou zakončil Drew O'Connor gólem na 4:2 a pomohl tak Vancouveru k bleskovému obratu. Na otočku z 1:2 na 4:2 stačilo hostujícím Canucks pouhých 100 sekund.

Domácí Lightning se z tvrdého direktu nevzpamatovali a ve zbytku zápasu dostali ještě dva góly. Branku na 5:2 připravil opět Hronek, jehož střelu od modré čáry protečoval za brankáře Jonase Johanssona útočník Mackenzie MacEachern.

Jednatřicetiletý Kanaďan se v NHL prosadil poprvé od února 2021, kdy ještě v barvách St. Louis pomohl k divoké výhře 7:6 nad San Jose.

Canucks ještě bez českého centra Davida Kämpfa, který na západě Kanady podepsal smlouvu do konce ročníku, ukončili třízápasovou sérii proher. Lightning prohráli teprve potřetí z posledních 11 zápasů.

Nedaří se hokejistům Vegas. Golden Knights v nedělním programu podlehli Minnesotě 2:3 v prodloužení a z posledních šesti zápasů vyhráli jediný. Ani špatná forma týmu ale nepřipravila o bodovou sérii útočníka Hertla.

Český centr v přesilové hře připravil gól na 1:1 a bodoval ve čtvrtém zápase za sebou. S 15 body za osm branek a sedm nahrávek je odchovanec pražské Slavie čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v NHL.

Druhé místo mezi českými hokejisty drží Nečas, který v dosavadním průběhu sezony nasbíral o deset bodů víc než Hertl. Svůj 25. bod si připsal v závěru zápasu proti NY Islanders, kdy trefil prázdnou branku a gólem na 3:1 pojistil šestou výhru Colorada v řadě.

Nečas se prosadil potřinácté v sezoně a spolu s Leonem Draisaitlem a Colem Caufieldem se dělí o pozici druhého nejlepšího střelce ligy. Na vedoucího spoluhráče Nathana MacKinnona ztrácí jedinou branku.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado1419331919
2.Connor McDavidEdmonton9213020-1
3.Macklin CelebriniSan Jose101727193
4.Leo CarlssonAnaheim111526187
5.David PastrňákBoston11152620-4
6.Connor BedardChicago101626188
7.Mikko RantanenDallas9172619-5
8.William NylanderToronto81826166
9.Martin NečasColorado1312251916
10.Cale MakarColorado619251917

 

KonecLIVE
40

KonecLIVE
26

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE
12

KonecLIVE
41

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils18851461:5227
2Carolina18841567:5325
3Pittsburgh191004562:5024
4Boston20840868:6624
5Detroit19831758:6023
6Rangers20732851:4922
7Islanders19732761:6222
7Ottawa19634664:6522
9Montreal18552660:6222
10Flyers18453651:5121
11Columbus18632756:5720
11Tampa18722754:5520
13Florida18811850:5419
14Washington18712851:4818
15Toronto19622967:7218
16Buffalo18424851:6416
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado191215178:4731
    2Dallas19933464:5427
    3Kings19644555:5524
    4Anaheim18831667:5823
    5Seattle Kraken18635449:5023
    6Chicago18814559:4722
    7Winnipeg18920759:5022
    8Vegas18716457:5322
    9Minnesota20634756:6122
    10Edmonton20454762:7022
    11Utah18731758:5521
    12Vancouver20542962:6920
    13San Jose19443856:6319
    14Nashville204241049:7016
    15St. Louis19604953:7516
    16Calgary204131243:6213

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů