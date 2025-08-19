Po roční pauze velký návrat. Plíšková chce zpátky na kurty, kdy může hrát?
Tenistka Karolína Plíšková se po takřka roční pauze způsobené zraněním kotníku chystá na návrat na soutěžní kurty. Třiatřicetiletá rodačka z Loun a bývalá světová jednička to řekla v podcastu Rakety. Do měsíce by se chtěla představit na některém z turnajů, podrobnější plány chce prozradit příští týden.
„Návrat se blíží. Pracuje se na tom,“ uvedla Plíšková. „Ještě nedokážu říct konkrétní termín, ale doufám, že třeba do měsíce bych se možná i mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více,“ doplnila.
Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.
Kvůli vynucené přestávce klesla Plíšková ve světovém pořadí WTA Tour na současné 608. místo. Při návratu ale bude moci využít takzvaný chráněný žebříček.