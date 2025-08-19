Předplatné

Po roční pauze velký návrat. Plíšková chce zpátky na kurty, kdy může hrát?

Tenistka Karolína Plíšková chystá po roční pauze způsobené zraněným kotníkem návrat na kurty
Tenistka Karolína Plíšková chystá po roční pauze způsobené zraněným kotníkem návrat na kurtyZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Tenistka Karolína Plíšková se po takřka roční pauze způsobené zraněním kotníku chystá na návrat na soutěžní kurty. Třiatřicetiletá rodačka z Loun a bývalá světová jednička to řekla v podcastu Rakety. Do měsíce by se chtěla představit na některém z turnajů, podrobnější plány chce prozradit příští týden.

„Návrat se blíží. Pracuje se na tom,“ uvedla Plíšková. „Ještě nedokážu říct konkrétní termín, ale doufám, že třeba do měsíce bych se možná i mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více,“ doplnila.

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.

Kvůli vynucené přestávce klesla Plíšková ve světovém pořadí WTA Tour na současné 608. místo. Při návratu ale bude moci využít takzvaný chráněný žebříček.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů