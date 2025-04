Hantuchová oslavila narozeniny v Madridu: Romantika s překvapením!

Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová (42) nyní pracuje jako expertka pro zahraniční televizi. V Madridu, kde je pracovně, teď spojila pracovní život s oslavou narozenin. A její milovaný jí obdaroval romantickým překvapením.

Věk na ní vůbec není znát. Přestože pověsila tenisovou raketu na hřebík již před několika lety, udržuje se stále ve vynikající formě. Ani vášeň pro tenis ji neopustila. Daniela Hantuchová plní roli televizní expertky v Madridu, kde probíhá turnaj Madrid Open.

Od povinností jí na chvilku odvedly soukromé záležitosti. A také přítel Guy Forget (60), bývalý francouzský tenista. Hantuchová na začátku turnaje oslavila 42. narozeniny a Forget pro ní připravil romantický večer. Vzal ji do prvotřídní restaurace Saddle, kde si vychutnali několika chodové menu a luxusní atmosféru. Přitom vše završili kávou, na které byl vytištěn romantický obrázek zamilovaného páru.

Roky nehrají roli

Daniela si své soukromí bedlivě střeží. Teprve loni se na sociální síti pochlubila fotkou s Guyem, ke které připsala: „Miluji tě, lásko.“ Forget je o 18 let starší a má dva syny. Z nichž staršímu je 37 let, je tedy pouze o 5 let mladší než Hantuchová. Podle toho, jak oba bývalí tenisté září štěstím na společných fotografiích ale věk není překážkou.