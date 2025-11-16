Nedvěd odsoudil další Němečkovu „vraždu“: Individuální selhání! Zlý muž opět nedohrál
Když dá hit, na střídačce sklízí chválu a soupeři létají vzduchem. Když se netrefí, trpí celá Sparta. David Němeček platí za největšího hříšníka extraligy. Osmdesát trestných minut, to už je porce. K tomu dva vyšší, v obou případech nic neřešící tresty. Poslední schytal v neděli v Plzni, čímž nebezpečně hazardoval s výhrou hostů (6:5). „Pět minut do konce zápasu takový faul, kdy hráli v podstatě celou dobu v přesilovce? Je jasné, že jsme se trošku báli,“ uznal útočník Pavel Kousal.
Po zápase Plzeň - Sparta 5:6 byste možná čekali, jak trenéři na tiskové konferenci budou velebit střelce v čele s autorem hattricku a nakonec čtyřbodovým Kousalem. Realita? Jméno ofenzivního hrdiny hostů v hodnocení ani nezaznělo.
Pozornost hlavního kouče Pražanů Jaroslava Nedvěda si totiž ukradl jiný muž – obránce David Němeček. Nikoliv z pozitivních důvodů…
V 55. minutě si řízný bek za příznivého stavu 6:4 pro Spartu vyhlédl soupeře Daniela Maláka, který v té chvíli sváděl souboj s Filipem Chlapíkem o kotouč. Netušil, jaké nebezpečí se blíží, než se skácel k ledu po ostré ráně ramenem do hlavy. Němečkův atak následně sudí u videa vyhodnotili jako hodný vyššího trestu.
„Jemu se paradoxně pár minut předtím povedl pěkný hit na prostředku hřiště, což ho zase namotivovalo, že si šel ještě pro jeden. A to bylo pět minut před koncem zápasu zbytečné. Když je puk ve středním pásmu, můžeme ho dloubnout šedesát metrů od branky. Když David zůstane v dobré pozici, nemusí chodit pro extra hity do Radegast indexu,“ zlobil se Nedvěd.
Němeček šel předčasně do sprch už podruhé v aktuální extraligové sezoně. „Pracujeme s ním. Měl jsem poslední dobou pocit, že to spěje k progresu, ale bohužel. Chce to zachovat chladnou hlavu, což se mu nepovedlo, celý tým za to pykal,“ posteskl si kouč.
Řádění sparťanského beka odnesl před dvěma měsíci i vítkovický Patrik Brůna. Následoval v očích mnohých diskutabilní trest na jeden zápas od disciplinární komise. Její šéf Viktor Ujčík argumentoval mimo jiné tím, že je rozdíl mezi nepovoleným zákrokem na hvězdu nebo řadového hráče. Němečka navíc nepovažoval za hokejového recidivistu, což by se teď mělo změnit. Flastru urostlý třicátník zřejmě neunikne.
Zlý muž Pražanů se od začátku základní části drží na předních příčkách v kolonce obdržených trestných minut. Aktuálně jich má už 80, což je oproti druhému Johnu Ludvigovi (48) z Pardubic propastný rozdíl. Sparta musí nastalou situaci řešit.
„Jde o individuální selhání, i když to nerad takhle ventiluju. Nabídli jsme soupeři šanci,“ přiznával po nedělním utkání Nedvěd. „Stupidní faul,“ neskrýval ani asistent Plzně Jiří Veber.
Ne že by Němečkův důraz neměl v extralize místo. Jen ho musí využít s rozvahou, což se letos zkrátka neděje. Každý z prohřešků bezmála dvoumetrového beka v tomto ročníku znamenal oslabení mužstva, nikdy tedy nešlo o vzájemný trest, třeba při potyčce u branky. V takových situacích sparťanský čahoun až příliš okatě oplácí, nestáhne s sebou na trestnou lavici i protivníka.
Možná si ještě vzpomenete na letošní moment z šestého semifinále mezi Brnem a Spartou. Tehdy Němeček ukázkově načasovaným a trefeným hitem uzemnil nebohého Adama Zbořila, inkriminovaná chvíle měla určující charakter pro zbytek utkání. To Sparta s přehledem ovládla 3:0. Dost možná šlo o její nejlepší vystoupení v rámci poslední vyřazovací fáze, k čemuž pomohla právě černá práce rodáka z Plzně.
Po utkání tehdy popisoval, jak složitě se při pohybu na hraně hokejových zákonů hledá rozdíl mezi čistým hitem a hrubým faulem. „Je to na hraně. Jdete do toho s tím, že to buď vyjde, nebo ne. Je to jak kdy, hrozně moc faktorů. Snažím se, abych hity uměl, ale když člověk hraje na hraně pravidel, občas se pískne. Proti menším hráčům je to vždy o fous,“ vysvětloval Němeček.
Zlý muž se však bude muset zklidnit. Jde hlavně o fungování Sparty a jednotlivých hráčů směrem k play off, v němž se bude celek z hlavního města snažit prolomit osmnáctileté čekání na titul. Pokud by páchal zbytečné a hrubé fauly, těžko uspěje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž