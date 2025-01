Australian Open: Siniaková je ve čtyřhře v semifinále, utká se s Ruskami

Turnajové jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti nasazeným devítkám Mladenovicové a Čang Šuaj za hodinu a 13 minut. Postoupily do společného třetího grandslamového semifinále, vloni byly mezi čtyřmi nejlepšími páry také na US Open a ve Wimbledonu. Turnaj v All England Clubu poté ovládly. V Melbourne neztratily set ani ve čtvrtém utkání.

„Sice jsme ve druhém setu vedly 5:2, ale pořád to byl jen jeden brejk. Když jsme pak udělaly pár chyb, byly jsme v tu chvíli trochu pod tlakem. Ale snažily jsme se bojovat dál a jsem ráda, že jsme to nakonec zvládly ve dvou setech.“ řekla webu iDNES.cz Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková usiluje ve čtyřhře o třetí titul z Australian Open v kariéře. Celkově může získat jubilejní desátý grandslamový triumf. V semifinále v Melbourne je pošesté za sebou. Vloni se do této fáze dostala s Australankou Storm Hunterovou, předtím bojovala vždy s krajankou Barborou Krejčíkovou. S ní turnaj v letech 2022 a 2023 ovládla.

Šwiateková postoupila do semifinále

Druhá tenistka světového žebříčku Polka Iga Šwiateková porazila Emmu Navarrovou jasně 6:1, 6:2 a postoupila do semifinále. Duel proti nasazené osmičce v Melbourne vyhrála za hodinu a 31 minut a pokračuje turnajem bez ztráty setu. V boji o finále se utká s jinou Američankou Madison Keysovou, která zdolala Ukrajinku Elinu Svitolinovou 3:6, 6:3, 6:4.

Mezi muži se poprvé do semifinále Australian Open probojoval Američan Ben Shelton. Itala Lorenza Sonega porazil po bezmála čtyřech hodinách hry 6:4, 7:5, 4:6 a 7:6. O postup do prvního grandslamového finále v kariéře se utká buď s obhájcem titulu a jiným Italem Jannikem Sinnerem, nebo domácím Alexem de Minaurem.

Pětinásobná grandslamová šampionka Šwiateková přehrála Navarrovou v počtu vítězných míčů 22:15. Využila pět z devíti brejkbolů. Soupeřce nabídla jediný, který odvrátila. Přemožitelka Kateřiny Siniakové z úvodního kola zatím ztratila na turnaji jen 14 gamů. V semifinále v Melbourne je podruhé a vyrovnala tamní maximum z roku 2022. „Myslím, že to byl dnes daleko těžší zápas, než ukazuje skóre,“ řekla na kurtu Šwiateková.

Po utkání se řešila i situace za stavu 2:2 ve druhém setu, kdy Šwiateková udržela při výhodě servis po výměně, v jejímž průběhu jí spadl dvakrát míček na zem. Přestože Navarrová situaci později u umpriové rozhodčí reklamovala, bod brala Polka, která nakonec zahranou výměnu získala.

„Nemám pocit, že by se tím všechno zvrátilo. Samozřejmě výsledek mluví o něčem jiném,“ uvedla Navarrová, jež od té chvíle nevyhrála jediný game. „Určitě jsem se dokázala restartovat. Byla jsem z toho trochu frustrovaná. Možná se to promítlo do jednoho bodu, ale pak jsem si řekla, že je to minulost a je čas jít dál,“ podotkla Navarrová.

Třiadvacetiletá Šwiateková usiluje o postup do šestého grandslamového finále. S Keysovou se utká pošesté, zatím s ní má bilanci 4:1. Vloni ji dvakrát porazila. „Madison je velmi zkušená a skvělá hráčka. Nikdy nevíte, jak to může skončit. V tom zápase, kde jsem prohrála, mě tehdy ´zabila´. Může to být zrádné,“ uvedla Šwiateková.

Turnajová devatenáctka Keysová uspěla proti Svitolinové po bezmála dvou hodinách. V počtu vítězných míčů ji předčila 49:20, litovat nemusela ani 41 nevynucených chyb. V semifinále Australian Open je potřetí. Poprvé zde byla v roce 2015, naposledy před třemi lety. Zabojuje o postup do druhého grandslamového finále; o titul hrála na US Open v roce 2017 a neuspěla.

„Jsem opravdu hrdá a nadšená, že tady budu hrát další semifinále. Musela jsem začít hrát trochu agresivně a pokusit se dostat rychleji k síti. Myslím, že jsem hrála o něco chytřeji,“ uvedla Keysová. Druhou semifinálovou dvojici tvoří vítězka předchozích dvou ročníků Běloruska Aryna Sabalenková a Španělka Paula Badosaová.

Jednadvacátý nasazený Shelton se stal po Němci Alexanderovi Zverevovi a Srbovi Novaku Djokovičovi třetím semifinalistou. Sonega porazil podruhé a oplatil mu předloňskou porážku z Roland Garros. V semifinále grandslamu je podruhé, předloni tam byl na US Open.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Shelton (21-USA) - Sonego (It.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Šwiateková (2-Pol.) - Navarrová (8-USA) 6:1, 6:2,

Keysová (19-USA) - Svitolinová (28-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Mladenovicová, Čang Šuaj (9-Fr./Čína) 6:1, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Kumstát (1-ČR) - Kouame (13-Fr.) 6:3, 3:6, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

K. Penickova (6-USA) - A. Kovačková (12-ČR) 2:6, 6:1, 6:1, Pohánková (SR) - J. Kovačková (11-ČR) 5:7, 6:3, 6:1.