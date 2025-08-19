Ukradený mix a americká facka šampionce Siniakové. Jsi deblistka, tedy NIC!
KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Kateřina Siniaková tento týden vynechala start na turnaji v Clevelandu, aby mohla být součástí nového formátu smíšené čtyřhry při US Open o milion dolarů. Její žádost o volnou kartu s Marcelem Arévalem ze Salvadoru, ještě před měsícem světovou jedničkou stejně jako ona, pořadatelé z USTA ignorovali. Nakonec však devětadvacetiletou českou tenistkou zalepili díru poté, co Jannik Sinner přišel o americkou parťačku Emmu Navarrovou, která na poslední chvíli kvůli neuspokojivým singlovým výsledkům zvolila místo newyorského mixu start na podniku v Monterrey.
Den před začátkem turnaje však Ital onemocněl, vzdal finále v Cincinnati a zcela logicky i newyorský debl po boku Siniakové. Ta na rozdíl od Sinnera (a řady dalších v šestnáctitýmovém poli celebrit) už nedostala nového spoluhráče, ale celá dvojice byla nahrazena v turnaji domácími Američany Danielle Collinsovou s Christianem Harrisonem.
Podle pravidel asi OK. Pokud tým již nalosovaný v pavouku nemůže nastoupit, jsou ze hry oba. Last minute hledání náhradníka by bylo jen živnou půdou pro spekulace a chaos. Pravidla tohoto podivného mixu na US Open si ale vytvářejí sami pořadatelé a všichni známe odpověď na otázku, jak by asi postupovali, pokud by onemocněla Siniaková a jim tak hrozilo, že přijdou o Sinnera.
Že nebudou mít v turnaji šampionku jedenácti grandslamů a dvojnásobnou olympijskou vítězku je jim lhostejné. Mají na to právo, upřímně řečeno v Americe jméno Siniaková moc lístků neprodá a davy diváků k obrazovkám taky nepřitáhne.
Organizátoři z Flushing Meadows svůj nový mix koncipovali jako přehlídku singlových celebrit, odkud se jali vypudit elitní deblisty dožadující se startu. Jen od počátku kritickým Italům Saře Erraniové s Andreou Vavassorim, obhájcům titulu, zavřeli ústa tím, že jim dali volnou kartu. Ostatní deblisty vyautovali podmínkou, že páry budou do turnaje přijímány jen na základě singlového žebříčku či volné karty.
US Open je známo jako inovátorský grandslam a hledat cesty pro zatraktivnění tenisu je jistě chvályhodné. Nemělo by se jít ale cestou ukradením jedné disciplíny, do které mají na všech třech ostatních grandslamech dveře férově otevřené i deblisté. Říkejte téhle smíšené čtyřhře exhibice a klidně sledujte, jestli se po sobě náhodou zamilovaně nepodívají Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou, ale nehrajte ji o grandslamový titul. Protože pokud do něj nemá přístup nejlepší deblistka současnosti Siniaková, nemůžou mít její vítězové pražádný kredit.