Verstappen se před závěrem sezony dotahuje na lídra Norrise! Ovládl Velkou cenu Kataru

Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Kataru a snížil manko na lídra Norrise na 12 bodů
ČTK, iSport.cz
Formule 1
Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu ovládl Velkou cenu Kataru formule 1 a snížil před závěrečným závodem sezony manko na lídra Landa Norrise z McLarenu na 12 bodů. Druhý skončil Oscar Piastri, který zaostává za týmovým kolegou Norrisem o 16 bodů. Třetí byl dnes Carlos Sainz z Williamsu.

Úřadující mistr světa Verstappen, který dál živí naději na pátý titul v řadě, vybojoval druhé vítězství po sobě. Připsal si sedmý triumf v sezoně a jubilejní 70. v kariéře. Na stupních vítězů je podeváté za sebou. Dnes vyhrál po startu ze třetí příčky, proti jezdcům McLarenu mu pomohla také odlišná strategie zastávek v boxech.

Závěrečná Velká cena Abú Zabí se pojede příští týden.

Výsledky Velké ceny Kataru formule 1

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:24:38,241, 2. Piastri (Austr./McLaren) -7,995, 3. Sainz (Šp./Williams) -22,665, 4. Norris (Brit./McLaren) -23,315, 5. Antonelli (It./Mercedes) 28,317, 6. Russell (Brit./Mercedes) -48,599.

Průběžné pořadí MS (po 23 z 24 závodů): 1. Norris 408, 2. Verstappen 396, 3. Piastri 392, 4. Russell 309, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 230, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 800, 2. Mercedes 459, 3. Red Bull 426, 4. Ferrari 382, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92. 

