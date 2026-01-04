Mrtvého biatlonistu Bakkena našel jeho parťák: Mrazivé detaily
Sportovním světem otřásla pouhý den před Vánocemi zpráva o náhlém skonu biatlonisty Siverta Bakkena (†27), kterého našli mrtvého na hotelovém pokoji. Teď už je jasné, že tím, kdo mladého Nora našel bez známek života, byl jeho parťák Johan-Olav Botn (26). Ten nyní popsal okolnosti...
„Sivert a já jsme měli jít lyžovat v devět ráno. Šel jsem si vyzvednout klíče od auta, abych si z něj vzal lyže a hole, a pak jsem ho našel v jeho pokoji,“ popsal Botn TV2. „Byl jsem v naprostém šoku a panice. První věc, kterou jsem udělal bylo, že jsem se pokusil zavolat policii a sanitku, ale nepodařilo se mi to. Běžel jsem pro pomoct. To jsou velmi stresující momenty, kdy se snažíte pomoci a získat pomoc,“ vrátil se do hrůzného momentu, kdy si velmi rychle uvědomil, že Bakkenovi už nejspíš není pomoci.
„Viděl jsem, že je úplně nehybný a jeho tvář je velmi bledá. Věděl jsem, že je mrtvý,“ líčil Botn. „Teprve když přijela sanitka, jsem opravdu pochopil, co se stalo. Začalo mi to docházet,“ dodal.
Těžká situace na Johana během pár hodin naprosto dolehla. Cítil se podle svých slov »zcela zdrcený« a »naprosto bezmocný«. „Jsem velmi vděčný, že jsem v Itálii nebyl sám,“ těšilo Nora s tím, že na místo rychle dorazil trenér Patrick Oberegger. Současně byl Botn v kontaktu s rodinou zesnulého parťáka. „Už jsem si s nimi vyměnil pár zpráv, ale plánujeme si pořádně popovídat. Byly to mé první myšlenky hned od začátku. Když jste první, kdo ho vidí mrtvého, cítíte téměř jakousi zodpovědnost. Proto je ta situace velmi osobní. Hodně na ně myslím,“ prozradil Johan.
Záhy mu přišla nabídka na psychologickou pomoc, kterou přijal. „V mé mysli jsou určité obrazy, se kterými, jak chápu, budu muset žít po zbytek života. Myslím, že je důležité najít způsob, jak s tím fungovat,“ dal nahlédnout do svých myšlenek. Ačkoliv se snaží vrátit zpět do běžného života i k tréninku, kolem své účasti během biatlonové zastávky v německém Oberhofu sám vidí otazníky. Datum Bakkenova pohřbu prozatím není známo, ale za jakýchkoliv okolností se Johan chystá poslední rozloučení se svým krajanem upřednostnit před čímkoliv jiným.
Zároveň Botn apeluje na veřejnost kvůli Sivertovým nejbližším. Zesnulý biatlonista byl nalezen s vyškovou maskou na obličeji, ohledně které vzniklo mnoho spekulací. „Chci, aby lidé respektovali jeho rodinu, vyhnuli se domněnkám a počkali na dokončení vyšetřování, než budou vyvozovat závěry. Nechci k tomu příliš přispívat, ale rád bych zdůraznil, že Sivert neudělal nic nezákonného. Bylo to 100% legální. Respektujme norské zákony, pravidla WADA a Norské antidopingové agentury,“ pravil Johan.