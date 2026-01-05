Junioři šíleli po postupu do finále: Blázinec v kabině!

Euforie a řev! Čeští junioři v noci na pondělí šokovali svět, když na mistrovství světa vyřadili favorizovanou Kanadu. Po dramatické bitvě se pak za mohutného řevu řítili do šatny jako uragán a vypadalo to, že snad zboří stadion.

Pro fanoušky si Češi v semifinále šampionátu přepravili opravdový nervák až do poslední minuty. V zápase několikrát vedli, ale v 58. minutě přišla krutá rána, když Martone z dorážky vyrovnal na 4:4. Češi se ale nesesypali, naopak!

Curran se v zápětí uvolnil přes Brunickeho a puk se od Poletínovy brusle dostal za Ivankovice. Sudí si ještě situaci ověřili u videa, ale branku uznali. Pojistku pak přidal v přesilovce při hře soupeře bez gólmana Čihař.

Pak už se jen slavilo! Junioři si vyslechli hymnu a vřítili se do útrob stadionu. „Ty jsi šílenej, kámo," plácali se po ramenou. Obrovskou radost měl i strůjce českého zázraku, trenér Patrik Augusta. "Hráči hráli od první do poslední minuty fantasticky. Šli si za tím. Mužstvo bylo nachystané už před zápasem, cítil jsem z něj obrovskou energii. Hrozně mi to připomnělo loňské čtvrtfinále s Kanadou. Akorát byli kluci ještě hlasitější a ještě víc nachystaní," vykládal pro hokej.cz.

