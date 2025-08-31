Přítel Vondráčkové bijec Polívka: Vážná operace!
Lucii Vondráčkové (45) se strachy sevřelo její pěvecké hrdlo! Její milý Zdeněk Polívka (27), bijec z klece, skončil ve špitále a podstoupil náročný chirurgický zákrok.
Polívka měl původně 13. září nastoupit na turnaji Oktagon 75 v německém Hannoveru. Místo toho nastoupil do Nemocnice na Homolce a s krvavými MMA rvačkami má přítel Vondráčkové na nějakou dobu utrum.
„V pátek jdu na operaci s krčním obratlem. Už od narození to mám nějaké pošramocené. Ve 13 letech jsem začal zvedat a vrcholově sportovat, po 14 letech zatěžování musím na operaci,” prozradil svalovec v rozhovoru pro kanál Skutečný život s tím, že šlo o dva výhřezy, které lékaři odstranili a vsadili mu tam umělé ploténky.
Polívka popsal, že následky špatné péče o tělo se v poslední době projevovaly poměrně drasticky: „Jeden výhřez byl docela velký, působil na míchu, takže levá ruka byla nepoužitelná.“
Strach o život
Bijec, který letos v květnu vlezl do klece po 560 dnech, taky přiznal panické ataky kvůli strachu o život!
Pacient Zdeněk však o víkendu uklidnil fanoušky, a hlavně svou lásku Lucku, populární zpěvačku a herečku: „Vypadá to, že je všechno cajk, takže můžeme začít zase s tréninkem a jít do přípravy.“ Pak dokonce udělal pár kroků a už se mu hlavou honí myšlenky na návrat v barvách Oktagonu. „Jde to docela rychle,“ oddechl si Polívka.