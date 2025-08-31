Přítel Vondráčkové bijec Polívka: Vážná operace!

Bijec Zdeněk Polívka podstoupil operaci krční páteře.
Bijec Zdeněk Polívka podstoupil operaci krční páteře.
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka vyrůstali v odlišném prostředí
MMA zápasník Zdeněk Polívka s partnerkou Lucií Vondráčkovou
Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková a zápasník Oktagonu Zdeněk Polívka se snaží bojovat proti šikaně
Bojovník Zdeněk Polívka a jeho partnerka Lucie Vondráčková
Zdeněk Polívka zažil v životě řadu nepříjemných situací, ale zvládl je překonat. Pomáhá mu v tom i přítelkyně Lucie Vondráčková
Slavný pár tvoří zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková spolu s bijcem Zdeňkem Polívkou
Lucie Vondráčková obdivuje nejen MMA, ale i to, jak se její partner a současně MMA bojovník Zdeněk Polívka popasoval s životními nástrahami
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka vědí, že se dá nad šikanou zvítězit
I když vyrůstala v baletu a latinskoamerických tancích, nyní sleduje zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková MMA. Občas zavírá oči, přiznal přítel Zdeněk Polívka
Ve vztahu Zdeňka Polívky, zápasníka Oktagonu, a zpěvačky i herečky Lucie Vondráčkové se spojily zdánlivě neslučitelné světy
Lucie Vondráčková má obdiv k MMA, jemuž se profesionálně věnuje její partner Zdeněk Polívka
Při focení pro iSportLife demonstruje své bojové dovednosti Zdeněk Polívka. Přítelkyně Lucie Vondráčková se snaží do jeho vášně pronikat
Lucie svého partnera podporuje a s hubnutím před zápasem mu pomáhá
Zpěvačka ukázala, jak vypadá hubnutí jejího partnera
Lucie Vondráčková a její přítel Zdeněk Polívka
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
V Manchesteru vyhrál i bez své partnerky Lucie Vondráčkové
V Manchesteru vyhrál i bez své partnerky Lucie Vondráčkové
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
V Manchesteru vyhrál i bez své partnerky Lucie Vondráčkové
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Zdeněk Polívka předvedl v Manchesteru skvělý výkon
Po dvou porážkách se Zdeněk Polívka dostal opět na vítěznou vlnu
Zdeněk Polívka leží na anesteziologicko-resucitačním oddělení.
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna
Zdeněk Polívka na Oktagonu 71 v Mnichově porazil Haruna Uzuna

Lucii Vondráčkové (45) se strachy sevřelo její pěvecké hrdlo! Její milý Zdeněk Polívka (27), bijec z klece, skončil ve špitále a podstoupil náročný chirurgický zákrok.

Polívka měl původně 13. září nastoupit na turnaji Oktagon 75 v německém Hannoveru. Místo toho nastoupil do Nemocnice na Homolce a s krvavými MMA rvačkami má přítel Vondráčkové na nějakou dobu utrum.

„V pátek jdu na operaci s krčním obratlem. Už od narození to mám nějaké pošramocené. Ve 13 letech jsem začal zvedat a vrcholově sportovat, po 14 letech zatěžování musím na operaci,” prozradil svalovec v rozhovoru pro kanál Skutečný život s tím, že šlo o dva výhřezy, které lékaři odstranili a vsadili mu tam umělé ploténky.

Polívka popsal, že následky špatné péče o tělo se v poslední době projevovaly poměrně drasticky: „Jeden výhřez byl docela velký, působil na míchu, takže levá ruka byla nepoužitelná.“

Strach o život

Bijec, který letos v květnu vlezl do klece po 560 dnech, taky přiznal panické ataky kvůli strachu o život!

Pacient Zdeněk však o víkendu uklidnil fanoušky, a hlavně svou lásku Lucku, populární zpěvačku a herečku: „Vypadá to, že je všechno cajk, takže můžeme začít zase s tréninkem a jít do přípravy.“ Pak dokonce udělal pár kroků a už se mu hlavou honí myšlenky na návrat v barvách Oktagonu. „Jde to docela rychle,“ oddechl si Polívka.

Bijec Zdeněk Polívka podstoupil operaci krční páteře.
Bijec Zdeněk Polívka podstoupil operaci krční páteře.
Témata:  Lucie VondráčkováHannoverNemocnice Na Homolce

Související články



Články odjinud