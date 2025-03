Šafářová promluvila o vztahu s Plekancovou ex Vondráčkovou: Na tomhle se nedokázali shodnout!

Byl to ostře sledovaný rozchod! Hokejista Tomáš Plekanec a zpěvačka Lucie Vondráčková sváděli tvrdou rozvodovou bitvu a současně se snažili, aby se situace příliš negativně nedotkla jejich dětí. Jak po krachu manželství zvládají jejich výchovu? Plekancova partnerka Lucie Šafářová odhalila, na čem se neshodnou.

Před pěti lety se Plekanec s Vondráčkovou nedokázali shodnout ani na tom, kde budou děti žít. Lucka s chlapci tehdy zůstala v Montrealu a Tomáš se vrátil domů. „U soudu v Kanadě se podařilo vyhrát a moji synové se vrátí do Česka. Ještě na podzim to vypadalo, že pokud chci vidět vlastní syny, budu se muset stěhovat do zámoří. Soud rozhodl a hra na kanadskou rodinu skončila," popsal tehdy situaci hokejista.

Následovala ještě válka o majetek, čas ale nakonec vše urovnal. Oba exmanželé navíc našli štěstí jinde, Plekanec se oženil s tenistkou Lucií Šafářovou, s níž má dceru Leontýnku a syna Olivera, a Vondráčková už několik let tvoří pár s MMA bojovníkem Zdeňkem Polívkou. „Teď už máme vztahy fajn, vyřešilo se to. Nejvíce jsem se bála, aby to nijak neovlivnilo děti. A to jsme, troufám si říct, vybalancovali. Jsou z nich zdraví, srandovní kluci, kteří mají rádi život, a to je pro mě to nejdůležitější,“ rozplývala se před časem Lucka pro CNN Prima NEWS.

Šafářová teď ale v podcastu Mámy sobě odkryla, že shoda přeci jen nepanuje ve všem. Zatímco Tomáš starší syny vedl ke sportu, zpěvačka je do ničeho nenutí. „Plavali, teď už moc neplavou a bohužel nedělají nic na nějaké úrovni. Oni by to museli podporovat oba dva rodiče a myslím, že ze strany Lucky tam ta podpora moc nebyla. Tak on to tak vzal, že je nemůže nutit k něčemu, co nechtějí. Nechává to na nich,“ prozradila brněnská rodačka, která ráda s fanoušky sdílí momenty ze svého soukromí.

Pozorný uživatel sociálních sítí si ale nejspíš mohl všimnout, že zatímco Leontýnka a Oliver se v příspěvcích sportovního páru objevují docela často, Tomášovy děti z předchozího manželství nikoliv. „To byla jejich dohoda, že nebudou ukazovat děti,“ vysvětlila Šafářová.